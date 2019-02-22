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"Динамо" сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14:13

Единственному представителю Украины на этой стадии турнира достался английский клуб

"Динамо" узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы
"Динамо" узнало соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Фото: AFP
"Динамо" сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe9/3d9/5c6fe93d9a2fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe9/3d9/5c6fe93d9a2fb.jpg Футбол Единственному представителю Украины на этой стадии турнира достался английский клуб

В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Среди прочих, своего соперника на этой стадии турнира узнал и единственный представитель Украины: киевское "Динамо" сыграет с английским "Челси". Первый матч пройдет в  Лондоне 7 марта, ответный – в Киеве 14 марта. Интересно, что как раз сегодня стало известно, что ФИФА наказал "Челси" запретом на регистрацию новых футболистов.

"Динамо" после 18 туров идет на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Челси" в чемпионате Англии после 26 туров идет на шестой строчке.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 7 и 14 марта. Полное расписание будет опубликовано вскоре после жеребьевки. Финал Лиги Европы в этом году пройдет в Баку 29 мая.

Путь в Баку:

  • 7 марта: первые матчи 1/8 финала
  • 14 марта: ответные матчи 1/8 финала
  • 15 марта: жеребьевка 1/4 и 1/2 финала
  • 11 апреля: первые матчи 1/4 финала
  • 18 апреля: ответные матчи 1/4 финала
  • 2 мая: первые матчи 1/2 финала
  • 9 мая: ответные матчи 1/2 финала
  • 29 мая: финал – стадион "Олимпийский", Баку

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

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Тег жеребьевка, Лига Европы, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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