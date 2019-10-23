"Динамо" U-19 прошло во второй раунд Юношеской Лиги чемпионов

Динамо U-19 - Шкендия / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Динамо" U-19 в ответной выездной встрече сыграло вничью со сверстниками из "Шкендии-79" в Юношеской лиге УЕФА. Кстати, "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира.

Гаши открыл счет на 25-й минуте, на 51-й минуте Азмай забил автогол. Волошин на 90-й минуте реализовал пенальти, а спустя три минуты Реджепи не реализовал 11-метровый в ворота киевлян, но Спахиу сыграл точно на добивании.

Голы: 1:0 – 25 Гаши, 1:1 – 51, автогол Фетай, 1:2 – 90, пенальти Волошин, 2:2 – 90 Спахиу.

"Шкендия" U-19: Амзай — Синани, Фетай, А.Реджепи — Бекири, Кжамили, Цубер (Б.Реджепи, 71), Алии (Ракипи, 85), Якупи (Имери, 46) — Гаши (Спахиу, 67), Мурати (Адеми, 85).

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"Динамо" U-19: Нещерет — Кузык (Михайленко, 56), Хондак, Забарный (Вивчаренко, 46), Ярош (Скорко, 46) — Бодня — Велетень, Яцук, Надольский (Волошин, 46), Близниченко — Здырко (Шулянский, 63).

Предупреждения: Цубер, Реджепи — Здырко.

Первая встреча закончилась победой киевлян – 8:0. По сумме двух матчей "Динамо" вышло в следующий раунд турнира, в котором встретится с победителем пары "Богемианс" – ПАОК.

Кстати, главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко ответил на вопросы представителей СМИ накануне поединка Лиги Европы против датского "Копенгагена". Наставник отметил сильные стороны соперника.

Смотрите, как "Динамо" не смогло обыграть "Лугано":

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