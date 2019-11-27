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"Динамо" U-19 совершило сумасшедший камбэк и пробилось в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

27 ноября, 19:35

Киевляне отыграли два мяча на последних минутах

Во втором раунде Юношеской лиги УЕФА "Динамо" U-19 на выезде сыграло вничью с ПАОК – 2:2

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Игроки ПАОКа забивали на 15-й минуте, когда Думцис реализовал пенальти, а на 23 минуте забил Дзолис. Динамовцы отыгрались благодаря Исаенко, который на 93-й минуте сократил отставание, и Ярошу, который на 95-й минуте сравнял счет.

ПАОК U-19 — Динамо U-19 2:2 (первый матч — 0:3)

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Голы: Думцис, 14 (пен), Цолис, 23 — Исаенко, 90+4, Ярош, 90+6.

"ПАОК": Талихманидис — Тахатос, Панайоту (Гросдис, 46), Михайлидис, Калуцикидис — Цолис (Гкортезиани, 72), Гиаксис, Циггарас — Думцис, Куциас (Пурнарас, 60), Панидис (Цопуроглу, 68).

"Динамо": Нещерет — Скорко, Беловар, Забарный, Вивчаренко — Белошевский — Волошин (Бодня, 34), Надольский (Ванат, 80) — Цитаишвили (Близниченко, 80), Исаенко, Шулянский (Ярош, 90+4).

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Предупреждения: Тахатос, Пурнарас — Скорко, Белошевский, Бодня, Вивчаренко, Надольский, Близниченко, Исаенко.

Удаление: Тахатос, 90+2 (вторая желтая).

Киевляне вышли в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, жеребьевка состоится 16 декабря. Матчи этого раунда пройдут в феврале.

Напомним, что основная команда "Динамо" в четверг сыграет в Лиге Европы с "Мальме" на чужом поле. В предыдущем поединке Лиги Европы команда Михайличенко в гостях разошлась миром с "Копенгагеном" 1:1.

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Динамо Киев ПАОК Юношеская лига УЕФА

Источник: Сегодня|Спорт

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