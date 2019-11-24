Михайличенко рассказал, куда из состава "Динамо" пропал чемпион мира

Киевляне не смогут рассчитывать на Дениса Попова в ключевой игре Лиги Европы с "Мальме"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Алексей Михайличенко прокомментировал разгромную победу "Динамо" над "Мариуполем" 3:0 в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Напомним, голами у киевлян отличились Буяльский, Цыганков и Вербич, сумевший забить спустя пять минут после выхода на замену. Среди прочего, главный тренер "бело-синих" рассказал, что его в этом матче не устроило, а также сообщил, куда пропали из состава чемпион мира среди молодежи Денис Попов и ганский легионер киевлян Мохаммед Кадири.

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Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

Денис Попов. Фото – Facebook

- Отсутствие Попова в матче с "Мариуполем" связано с травмой, – заявил Алексей Михайличенко. – Денис получил микроповреждение, но мы надеемся, что через несколько дней он вернется в строй.

- Победа над "Мариуполем" добыта с крупным счетом, но есть ли что-то, что вас не устроило в действиях "Динамо"?

- Не устроило только одно: надо забивать, раз создаешь столько моментов. Счет 3:0, но преимущество наше было намного большим. Степень напряжения можно было снять еще в первом тайме.

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- В каком состоянии футболисты подходят к матчу Лиги Европы с "Мальме"?

- Кроме Попова, все готовятся к этой игре.

- Насколько вы рассчитываете на Дуэлунда в первой половине этого сезона?

- Видно, что он активно восстанавливается после вынужденного простоя, прогрессирует, возвращается к своей лучшей игре. Вот, вчера неплохо сыграл за молодежную команду. Как только Миккель будет готов на 100 процентов, то, конечно, мы будем подключать его к основной команде.

- Как вам Кадар, который в матче с "Мариуполем" сыграл впервые после длительного перерыва? И куда делся Кадири?

- С Кадири все нормально, тут все дело лишь в естественной конкуренции. Андриевский, Кадири, Сидклей, тот же Дуэлунд пока уступают тем футболистам, которых мы задействовали на сегодняшний матч. Мы не можем заявить на игру 22 футболиста... Что касается Кадара, то он провел сегодня довольно хорошую игру. Выиграл большое количество борьбы. Неплохо организовывал атаки. Это опытный, квалифицированный футболист, и хорошо, что он восстанавливает свои кондиции, – заявил после матча с "Мариуполем" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

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Фото матча "Динамо" – "Мариуполь" (3:0)

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Добавим, что, судя по словам главного врача "Динамо" Леонида Миронова, получивший травму Денис Попов точно пропустит ключевой для киевлян матч Лиги Европы с "Мальме" 28 ноября на поле шведов. "У Попова мышечное повреждение задней поверхности бедра. На восстановление уйдет 10 дней", – отметил врач столичного клуба.

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Напомним, в предыдущем туре чемпионата "Динамо" проиграло "Шахтеру", от которого после 15 туров продолжает отставать на 13 очков.

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