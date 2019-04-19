"Динамо" в 20-й раз стало чемпионом Хорватии

Загребский клуб досрочно выиграл золотые награды

Чемпионы Хорватии. Фото: Twitter

"Динамо" из Загреба стало чемпионом Хорватии сезона-2018/19. В матче 30-го тура столичный клуб обыграл "Славен" со счетом – 1:0 и за шесть игр до конца сезона на 23 очка оторвался от ближайшего преследователя "Риеки", у которой игра в запасе.

Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии. За последние 14 сезонов клуб только однажды уступил золотые награды – в чемпионате-2016/17 первый в истории трофей завоевала "Риека", а загребский клуб стал вторым.

Также на счету "Динамо" четыре титула чемпиона Югославии.

Ранее мы писали, что футболисты "Манчестер Сити" приняли решение оплатить своим болельщикам дорогу в Лондон на финальный матч Кубка Англии с "Уотфордом". Таким образом, игроки хотят поблагодарить фанатов за хорошую поддержку в течение сезона. Каждый из игроков "Манчестер Сити" профинансирует поездку автобуса в Лондон на стадион "Уэмбли". Матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд" состоится 18 мая.

Напомним, что президент "Наполи" назвал итальянский футбол доисторическим. Аурелио Де Лаурентис восхитился выступлением английский команд в еврокубках.

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