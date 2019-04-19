Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Динамо" в 20-й раз стало чемпионом Хорватии

Сегодня, 23:18

Загребский клуб досрочно выиграл золотые награды

Чемпионы Хорватии
Чемпионы Хорватии. Фото: Twitter

"Динамо" из Загреба стало чемпионом Хорватии сезона-2018/19. В матче 30-го тура столичный клуб обыграл "Славен" со счетом – 1:0 и за шесть игр до конца сезона на 23 очка оторвался от ближайшего преследователя "Риеки", у которой игра в запасе. 

Для "Динамо" это 20-й титул чемпиона Хорватии. За последние 14 сезонов клуб только однажды уступил золотые награды – в чемпионате-2016/17 первый в истории трофей завоевала "Риека", а загребский клуб стал вторым. 

Также на счету "Динамо" четыре титула чемпиона Югославии.

Ранее мы писали, что футболисты "Манчестер Сити" приняли решение оплатить своим болельщикам дорогу в Лондон на финальный матч Кубка Англии с "Уотфордом". Таким образом, игроки хотят поблагодарить фанатов за хорошую поддержку в течение сезона. Каждый из игроков "Манчестер Сити" профинансирует поездку автобуса в Лондон на стадион "Уэмбли". Матч "Манчестер Сити" – "Уотфорд" состоится 18 мая.

Напомним, что президент "Наполи" назвал итальянский футбол доисторическим. Аурелио Де Лаурентис восхитился выступлением английский команд в еврокубках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Динамо Загреб, чемпионат Хорватии

Вы сейчас просматриваете новость " "Динамо" в 20-й раз стало чемпионом Хорватии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 фраз, по которым мужчине ясно, что перед ним одинокая женщина

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Подробности и видео задержания вооруженных людей дома Зеленского

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Весеннее овощное меню для поддержки витаминов в организме

Знойная итальянская модель-арбитр Клаудия Романи

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Самые актуальные образы для городских модниц

С улыбками на лицах: Беринчик и Аракава взвесились и посмотрели друг другу в глаза

Сегодня, 14:20

Украинец оказался легче японца на 200 грамм

Кто сыграет в полуфинале Лиги Европы: список пар и даты матчей

Сегодня, 09:15

Финальный поединок состоится 29 мая в Баку на Олимпийском стадионе

"Славия" преподала урок "Динамо", как играть с "Челси". Обзор матча Лиги Европы

Сегодня, 09:11

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги Европы в Лондоне

"Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" в невероятном по накалу поединке, но вылетел из Лиги чемпионов

17 апреля, 23:38

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" с яркими фото со стадиона и видеоповторами голов

Бенефис Месси: обзор матча "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля, 09:10

Голы и лучшие моменты ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Барселоне

5 фраз, по которым мужчине ясно, что перед ним одинокая женщина

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги