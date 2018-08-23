"Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов: в случае неудачи Суркис потеряет 30 миллионов

Лига чемпионов нынешнего сезона – турнир по-своему уникальный. После новшеств от УЕФА в групповую стадию ЛЧ получили прямые путевки по четыре команды из топ-четверки лучших по рейтингу национальных ассоциаций. Однако не только для грандов континентального футбола будет примечательной нынешняя чемпионская Лига. Любая команда, пробившаяся в групповой раунд, получит серьезные деньги в качестве бонуса от Европейской футбольной ассоциации. Размер этой "премии" для каждого участника высчитывается по довольно сложной формуле. Но уже сейчас фактически известно, сколько получат украинские команды за попадание в группу. Чемпион страны "Шахтер" уже забронировал за собой это право. И его гарантированный выигрыш – порядка 40 млн евро. А вот нашему вице-чемпиону для того, чтобы сорвать свой куш, нужно обыграть в плей-офф квалификации "Аякс". В случае прохода в группу "Динамо" получит от УЕФА свыше 30 млн евро.

В условиях затянувшегося экономического кризиса вышеупомянутые суммы для наших клубов весьма ощутимые. Особенно для "Динамо", которое в финансовом плане сейчас переживает не лучшие времена. 30 миллионов евро – это, ориентировочно, годовой бюджет "Динамо", так что динамовской команде действительно есть за что воевать.

Президент столичного клуба Игорь Суркис накануне старта нынешнего сезона прозрачно намекал, что и сезон, и своих подопечных он будет "мерить" по единственному лекалу – попадет или не попадет команда в групповой турнир Лиги чемпионов. Для достижения этой цели Суркис со своей стороны сделал многое. В летнее межсезонье "Динамо" было весьма активно на трансферном рынке. На новичков динамовский президент средств не жалел. Около 16 млн евро – такой итог динамовского "шопинга" этим летом. Понятно, что президент клуба вправе требовать от команды и тренерского штаба соответственного "выхлопа".

После того, как в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Славию", позиции главного тренера "бело-голубых" Александра Хацкевича вроде бы укрепились. К тому же, белорусский специалист во главе "Динамо" смог одержать на старте сезона две резонансные победы над "Шахтером". Однако, главным мерилом успеха Александра Хацкевича в киевском клубе будут, все же, не столько достижения на внутренней арене, сколько в Лиге чемпионов. Игорь Суркис еще в прошлом сезоне всерьез рассчитывал на то, что "Динамо" сыграет в главном континентальном клубном турнире. Тогда с этим не "срослось". Но динамовский президент продлил кредит доверия тренерскому штабу команды. Он продлил его и после неудач в чемпионате страны прошлого сезона, где команда не выиграла ни одного трофея. Поэтому сезон нынешний, 2018/2019, должен стать определяющим для Александра Хацкевича. Если динамовцы смогут пройти "Аякс" после выездной неудачи и таки попадут в группу ЛЧ, 44-летний специалист наверняка может вздохнуть свободно. Его ближайшее будущее будет радужным. Но если киевляне окажутся за бортом чемпионской Лиги, динамовский президент уже вряд ли пролонгирует тренеру команды кредит доверия. Слишком большой куш на кону. И слишком долго Игорь Суркис терпел…

В первом матче в среду в Амстердаме "Динамо" проиграло "Аяксу" со счетом 1:3. Теперь букмекеры дают такие коэффициенты на выход в групповой этап: 1.11 "Аякс" и 6.50 "Динамо". Иными словами, вероятность успеха киевского клуба аналитики оценивают всего в 15 процентов.