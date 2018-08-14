Онлайн ответного матча Лиги чемпионов "Динамо" – "Славия"

В Чехии в первом матче команды сыграли вничью, а сегодня решится судьба путевки в плей-офф квалификации ЛЧ

Во вторник "Динамо" сыграет с чешской "Славией" в ответном поединке третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:30 и пройдет на НСК "Олимпийский". Неделю назад в первой игре в Чехии "Славия" смогла отыграться на последней минуте, забив гол с пенальти. Мы проведет текстовый онлайн ответного матча "Динамо" – "Славия".

17:00 В первом матче футболисты "Славии" значительно больше били по воротам, чем игроки "Динамо". Статистика по этому показателю – 23:8, при этом удары в створ ворот – 6:2.

16:55 Так тренировались футболисты "Славии" на главной арене Украины за сутки до матча с "Динамо":













Тренировка Славии

Тренировка Славии

Тренировка Славии

Тренировка Славии

Тренировка Славии

Тренировка Славии

"Динамо" – "Славия": прогноз букмекеров. Эксперты считают команду Александра Хацкевича фаворитом матча. Так, коэффициент на победу "Динамо" в основное время равен 1.95, тогда как на победу "Славии" он составляет 4.20, а на ничью – 3.30. Котировки на проход следующие: "Динамо" 1.40, "Славия" – 2.90. Таким образом, шансы киевлян на выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов составляют 67 процентов.

"Динамо" – "Славия": прогресс в чемпионатах. "Динамо" стартовало в украинской Премьер-лиге с трех подряд побед с одинаковым счетом 1:0, команда занимает третье место в таблице и имеет игру в запасе. В свою очередь, "Славия" в четырех турах показала 100% результат и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Чехии.

"Динамо" – "Славия": кто дальше в Лиге чемпионов. В случае успеха в противостоянии с чешской "Славией" киевское "Динамо" в раунде плей-офф сыграет с победителем матча "Стандард" (Бельгия) – "Аякс" (Голландия). В первом матче этих команд была зафиксирована ничью – 2:2, причем "Стандард" отыгрался на четвертой добавленной минуте.

"Динамо" – "Славия": как сыграли неделю назад. В первом матче в Праге счет долгое время оставался не открытым, пока на 82-й минуте Беньямин Вербич не воспользовался замешательством соперника из-за двух мячей на поле и не расписался в воротах "Славии". Чешский клуб отыгрался на последней минуте, реализовав пенальти. Видео обзор матча "Славия" – "Динамо":