"Динамо" в плей-офф Лиги Европы пройдет два этапа": мнение эксперта

Победа в выездном матче Лиги Европы "Астана" – "Динамо" сделала команду Александра Хацкевича досрочным победителем своей группы и вывела в плей-офф. Теперь на жеребьевке 1/16 финала, которая состоится 17 декабря 2018 года, киевляне в качестве победителя группы будут находиться в более привилегированном положении.

Хотя и среди клубов, которые уже точно заняли второе место в своей группе, тоже хватает крепких оппонентов. На данный момент это – "Лацио", "Спортинг", "Фенербахче", но могут быть варианты и попроще.

"Первое место в группе позволит не попасть в феврале на гранда, – заявил сайту Команда №1 лучший бомбардир ЧМ-1994 Олег Саленко. – Поэтому, мне кажется, первый весенний этап можно пройти. Потом и следующий можно постараться преодолеть, но тут уже еще многое будет зависеть, кто достанется на жеребьевке. Думаю, после зимних сборов Динамо еще прибавит, и весной в Лиге Европы сможет пройти два этапа".

Напомним, что и в начале 2018 года "Динамо" тоже отыграло два этапа плей-офф Лиги Европы, но на втором – в борьбе с "Лацио" – сошло с дистанции.

"Разумеется, у нас есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться, – сказал после игры "Астана" – "Динамо" Александр Хацкевич. – При этом одно задание с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир тяжело не начинался для нас.