"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА сыграет с клубом из Болгарии

Стал известен соперник киевского "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА. Команда U-19 в рамках Пути чемпионов стран проведут двухматчевое противостояние со своими одногодками из "Септември", Болгария. Первый матч команды проведут 3 октября. Ответный – 24-го числа.

В случае выхода в следующий раунд "Динамо" может сыграть с победителем пары "Андерлехт" (Бельгия)/"Адмира" (Австрия). Напомним, что первая команда "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов проиграла "Аяксу" и вылетела в Лигу Европы.

Кроме динамовцев в Юношеской лиге УЕФА сыграет донецкий "Шахтер" U-19 в рамках Пути Лиги чемпионов. "Горняки" получили в соперники те же команды, что и взрослая команда – "Манчестер Сити", "Лион" и "Хоффенхайм". Кстати, сегодня "Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов.

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 17 декабря. Восемь победителей Пути чемпионов стран 12/13 февраля проведут дома по одному матчу с восемью клубами Пути Лиги чемпионов, которые заняли вторые места в своих группах. Так определятся восемь участников 1/8 финала. Оставшиеся восемь мест займут победители групп в рамках Пути Лиги чемпионов.

Даты плей-офф