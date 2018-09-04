"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА сыграет с клубом из Болгарии

Сегодня, 19:32

Кроме динамовцев в Юношеской лиге УЕФА Украину представит донецкий "Шахтер"

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Стал известен соперник киевского "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА. Команда U-19 в рамках Пути чемпионов стран проведут двухматчевое противостояние со своими одногодками из "Септември", Болгария. Первый матч команды проведут 3 октября. Ответный – 24-го числа.

В случае выхода в следующий раунд "Динамо" может сыграть с победителем пары "Андерлехт" (Бельгия)/"Адмира" (Австрия). Напомним, что первая команда "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов проиграла "Аяксу" и вылетела в Лигу Европы.

Кроме динамовцев в Юношеской лиге УЕФА сыграет донецкий "Шахтер" U-19 в рамках Пути Лиги чемпионов. "Горняки" получили в соперники те же команды, что и взрослая команда – "Манчестер Сити", "Лион" и "Хоффенхайм". Кстати, сегодня "Шахтер" назвал состав на Лигу чемпионов.

Жеребьевка стадии плей-офф пройдет 17 декабря. Восемь победителей Пути чемпионов стран 12/13 февраля проведут дома по одному матчу с восемью клубами Пути Лиги чемпионов, которые заняли вторые места в своих группах. Так определятся восемь участников 1/8 финала. Оставшиеся восемь мест займут победители групп в рамках Пути Лиги чемпионов.

Даты плей-офф

  • Жеребьевка раунда плей-офф: 17 декабря
  • Раунд плей-офф: 19/20 февраля
  • Жеребьевка плей-офф (с 1/8 финала и дальше): 22 февраля
  • 1/8 финала: 12/13 февраля
  • 1/4 финала: 2/3 апреля
  • 1/2 финала: 26 апреля, Ньон
  • Финал: 29 апреля, Ньон
футбол, Динамо Киев, Юношеская лига УЕФА

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Источники:

Сегодня|Спорт, UEFA.com

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