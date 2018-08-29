Как перекладина и штанга спасали "Динамо": обзор матча с "Аяксом"

"Динамо" на своем поле не смогло обыграть "Аякс" в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов – 0:0. Киевляне могли пропустить намного больше, чем забить: статистика ударов по воротам 20:3 в пользу голландского клуба. В первом тайме Тадич с пенальти попал в штангу, а во втором Зийех со стандарта зарядил в перекладину ворот Дениса Бойко. "Аякс" впервые за четыре года получил место в групповом этапе Лиги чемпионов, а "Динамо" переходит в группу Лиги Европы. Неделю назад в Амстердаме "Аякс" одержал победу со счетом 3:1.

"Динамо" – "Аякс" 0:0

Желтые карточки: Кендзера (14), Сидорчук (54), Шапаренко (71) – Зиеш (34), Тадич (87)

"Динамо": Бойко; Бурда; Кадар; Кенджера; Пиварич; Шепелев В. (Гармаш, 46); Цыганков; Сидорчук (Шапаренко, 64); Вербич; Буяльский (Русин Н., 85); Супряга

"Аякс": Онана; Вебер (Эйтинг, 79); де Лигт; Блинд; Шоне; де Йонг Ф.; ван де Беек (Де Вит Д., 85); Мазрауи; Зиеш; Тадич; Хунтелаар

Ранее мы писали, что весь состав "Аякса" стоит в три с половиной раза дороже, чем футболисты "Динамо".