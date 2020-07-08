"Динамо" победит "Ворсклу" с пенальти от Монзуль и голом Цыганкова: котировки на финал Кубка Украины

Вероятность того, что трофей-2020 из Харькова уедет в Киев, оценивается аналитиками в 84 процента

"Динамо" выиграет у "Ворсклы" финал Кубка Украины с обилием голов, а также с пенальти от Екатерины Монзуль, но без красной карточки – к такому прогнозу на решающий поединок кубкового розыгрыша склоняются аналитики. Напомним, трофей разыграют сегодня на стадионе "Металлист" в Харькове. Начало игры – в 21:30. "Динамо" – "Ворскла" смотреть онлайн можно у нас на сайте и в прямой трансляции на Oll.tv

Реклама

Эксперты букмекерских контор называют киевский клуб большим фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Динамо" в основное время составляет всего 1.30, тогда как котировка на победу "Ворсклы" равна 9.10, а на ничью – 5.80. Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Динамо" 73 процента, ничья 16 процентов, победа "Ворсклы" 11 процентов.

Читайте также: "Динамо" – "Ворскла": где и когда смотреть финал Кубка Украины

В случае, если матч в основное время завершится вничью, будет сыграно дополнительное время – еще два тайма по 15 минут. Если и они не выявят победителя, то команды будут пробивать серию пенальти. Котировки букмекеров на завоевание Кубка Украины такие: 1.13 против 5.80 в пользу киевлян. Таким образом, вероятность победы "Динамо" в Кубке, с учетом возможных овертаймов и серии 11-метровых, оценивается в 84 процента.

Реклама

Что касается количества забитых мячей, то букмекеры верят, что их будет много. В основное время, с вероятностью в 62 процента, будет забито три гола или больше. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.50, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.45.

При этом аналитики довольно высоко оценивают вероятность того, что Екатерина Монзуль, любящая назначать пенальти, поставит 11-метровый в основное время и сегодня. Коэффициент на то, что мы увидим "точку", составляет весьма высокие 2.00 (вероятность 47%), а на то, что не будет пенальти в течение 90 минут, – 1.75 (53%).

Вместе с тем, считают эксперты, Монзуль, скорее всего, обойдется без красных карточек – коэффициент на основное время без удалений равен 2.90 (62%) против 1.37 (38%) на то, что кого-то из игроков девушка-арбитр из Харькова все-таки выгонит с поля.

Реклама

Читайте также: Красотка из "квартала": названо имя девушки, которая исполнит гимн перед финалом Кубка Украины

ТОП-5 претендентов на гол у "Динамо" в основное время

Виктор Цыганков – 1.75 (коэффициент на "забьет гол")

Беньямин Вербич – 1.87

Назарий Русин – 2.20

Фран Соль – 2.30

Карлос Де Пена – 2.50

Смотрите, как забивает Цыганков

ТОП-5 претендентов на гол у "Ворсклы" в основное время

Владислав Кулач – 2.95

Руслан Степанюк – 3.20

Эдин Сехич – 5.50

Павел Ребенок – 5.50

Ибрагим Кане – 7.50

Реклама

Смотрите, как забивает Кулач

Напомним, в прошлом году обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финальном матче разгромил "Ингулец" со счетом 4:0.

Все подробности в спецтеме Кубок Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама