Динамовец Милевский боится играть в чемпионате Беларуси из-за коронавируса

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказал опасения по поводу следующего матча его нынешней команды в чемпионате Беларуси. Лучший клуб соседней республики, "Динамо" из Бреста, должен играть в Витебске, где зафиксировали вспышку коронавируса. Недавно Милевский принес Бресту победу над "Ислочью".

35-летний футболист во время прямого эфира с Александром Алиевым в соцсетях рассказал о том, что матч брестского "Динамо" в рамках пятого тура с "Витебском" могут перенести:

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато".

Как сообщают белорусские СМИ, матч "Витебска" уже был ранее перенесен из этого города: игра со "Смолевичами" прошла в Борисове. Местная Федерация сообщила о том, что перенос встречи произошел в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. И опровергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.

Хотя позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса. Матч "Витебск" – "Динамо" (Брест) запланирован на 18 апреля.

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