Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,04
29,54
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Динамовец Милевский боится играть в чемпионате Беларуси из-за коронавируса

14 апреля, 18:37

Вадим Авдасев

Артем опасается ехать в Витебск, где зафиксировали вспышку новой инфекции

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский высказал опасения по поводу следующего матча его нынешней команды в чемпионате Беларуси. Лучший клуб соседней республики, "Динамо" из Бреста, должен играть в Витебске, где зафиксировали вспышку коронавируса. Недавно Милевский принес Бресту победу над "Ислочью".

35-летний футболист во время прямого эфира с Александром Алиевым в соцсетях рассказал о том, что матч брестского "Динамо" в рамках пятого тура с "Витебском" могут перенести:

"У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом. Вроде должны были перенести, но в итоге не перенесли. Страшновато".

Как сообщают белорусские СМИ, матч "Витебска" уже был ранее перенесен из этого города: игра со "Смолевичами" прошла в Борисове. Местная Федерация сообщила о том, что перенос встречи произошел в связи с плохими погодными условиями, низкой среднесуточной температурой и плохим состоянием поля. И опровергли информацию о том, что матч мог быть перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в Витебске.

Хотя позже министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подтвердил, что игра была перенесена именно из-за коронавируса. Матч "Витебск" – "Динамо" (Брест) запланирован на 18 апреля.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

В Беларуси зарегистрировали 3281 случай заражения COVID-19, умерли 33 человека.

Читайте о том, что Алиев даже после теста продолжает верить, что коронавирус – фейк.

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Трибуна

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол
На Милевского уже почти не ходят: коронавирус
На Милевского уже почти не ходят: коронавирус "убрал" болельщиков с трибун в чемпионате БеларусиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...