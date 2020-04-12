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Милевский в супершпагате принес Бресту победу: Артема тут же приравняли к президенту

12 апреля, 21:22

Богдан Юрков

Благодаря голу Мили брестское "Динамо" добыло волевую победу над "Ислочью" в чемпионате Беларуси

Украинец минского происхождения Артем Милевский снова в ударе! Гол бывшего нападающего киевского "Динамо" помог его нынешнему клубу "Динамо" Брест одержать волевую победу над "Ислочью". Поединок четвертого тура национального первенства Беларуси, которое продолжается несмотря на коронавирус, завершился со счетом 3:1 в пользу команды Милевского.

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Гол Милевского стал решающим в матче "Динамо" (Брест) – "Ислочь". Артем отличился на 77-й минуте при счете 1:1, в шпагате добив мяч в сетку после сейва вратаря гостей. Интересно, что, объявляя автора гола, диктор на стадионе назвал Милю по отчеству, просто как президента страны: "Гол забил Артем Владимирович Милевский!"

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Динамо Брест – Ислочь – 3:1
Голы: Габи, 45, Милевский, 77, Савицкий, 90+3 (с пенальти) – Комаровский, 39

Видео гола Милевского

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Победа в матче с "Ислочью", который посетили 1169 зрителей, позволила действующему чемпиону Беларуси "Динамо" (Брест) запрыгнуть с десятого места турнирной таблицы сразу на третье.

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видео голов Артем Милевский чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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