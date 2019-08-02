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Директор академии "Динамо": "Если Милевский заходил в клуб, то гуляли все"

Сегодня, 18:00

Александр Ищенко рассказал интересную историю о бывшем игроке киевлян

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Директор академии "Динамо": "Если Милевский заходил в клуб, то гуляли все" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Футбол Александр Ищенко рассказал интересную историю о бывшем игроке киевлян

Директор академии "Динамо" Александр Ищенко рассказал об инцинденте с бывшим нападающим киевлян Артемом Милевским, а также рассказал о мажорах в детской школе.

"Сегодня ни одного мажора в нашей школе нет - это я вам официально заявляю. Мы таких иногда фонарями называли, блатными. Да, обращаются иногда родители с просьбой пойти навстречу. Но все, чем мы можем помочь - качественным просмотром. По его результатам ребенок подходит нам или нет. Трехразовое питание, экипировка, участие в турнирах – бесплатно. С родителей запрещено собирать какую-то копейку.

Если по-честному, Милевский себя угробил. Рубаха-парень. В СССР была фраза: "Все пропьем, но флот не опозорим". Это из той же оперы. Если Артемка заходил в ночной клуб - гулял весь клуб. Милевский много дал "Динамо", но мог намного больше. Цыганков, Цитаишвили, Миколенко. Перед этим - Попов, Бурда, Шепелев. Тьфу-тьфу-тьфу, у них другой подход к игре и режиму. Не знаю ни одного случая, чтобы наши ребята пошли в бар и ударили рюмку так, что на следующий день не в состоянии были играть".

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Напомним, ранее Милевский сделал скандальное заявление о сборной Украины: "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение перейти в "Краснодар".

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Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны.

Как Артем Милевский пропил свой успех

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Источник: Украинская правда

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