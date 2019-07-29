Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,49
28,33

"Так у нас заведено, дебилизм такой": Милевский дал скандальное интервью о сборной Украины

Сегодня, 20:29

Экс-игрок "Динамо" считает, что Коноплянка откажется клубу из России из-за сборной Украины

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

"Так у нас заведено, дебилизм такой": Милевский дал скандальное интервью о сборной Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Футбол Экс-игрок "Динамо" считает, что Коноплянка откажется клубу из России из-за сборной Украины

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский высказал свое мнение о ситуации с невызовом в сборную Украины футболистов, выступающих в чемпионате России. По этой причине, как считает экс-динамовец, Евгений Коноплянка откажется от имеющего на руках предложения "Краснодара".

"Спасибо за энергетику, бро": Миля поблагодарил российского "мага" за помощь в голе а-ля Месси

"Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Он дорожит сборной. Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная… Даже гимн не поет.

Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", – сказал Милевский в программе "КраСава".

Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений, – отметил Ефим Конопля. – Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол Сборная Украины чемпионат России Артем Милевский Евгений Коноплянка Краснодар

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
Ты должна знать: 7 вещей, которые замедляют метаболизм
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
7 продуктов, в которых больше сахара, чем вы думаете
​Продукты, которые сделают тебя красивее
​Продукты, которые сделают тебя красивее
Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео
Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео
В Израиле собак учат диагностировать рак
В Израиле собак учат диагностировать рак
Археологи нашли в Сахаре остатки неизвестной цивилизации
Археологи нашли в Сахаре остатки неизвестной цивилизации

Популярные статьи

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира
Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнираФутбол
Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины
Видео голов и обзор матча за Суперкубок Украины "Динамо" – "Шахтер"Футбол