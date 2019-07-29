"Так у нас заведено, дебилизм такой": Милевский дал скандальное интервью о сборной Украины

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский высказал свое мнение о ситуации с невызовом в сборную Украины футболистов, выступающих в чемпионате России. По этой причине, как считает экс-динамовец, Евгений Коноплянка откажется от имеющего на руках предложения "Краснодара".
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"Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Он дорожит сборной. Рак просто отмороженный на голову, ему эта сборная… Даже гимн не поет.
Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России", – сказал Милевский в программе "КраСава".
Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений, – отметил Ефим Конопля. – Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".
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