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Директор УПЛ: "Сколько к "Арсеналу" придет ходоков с предложением дополнительных премиальных"

Сегодня, 16:12

Премьер-лига объяснила, почему матчи претендентов на топ-шестерку в 22-м туре пройдут в разное время

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
Директор УПЛ: "Сколько к "Арсеналу" придет ходоков с предложением дополнительных премиальных" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65c/928/5c865c9283ac4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65c/928/5c865c9283ac4.png Футбол Премьер-лига объяснила, почему матчи претендентов на топ-шестерку в 22-м туре пройдут в разное время

Через неделю финиширует первая часть сезона украинской Премьер-лиги. В заключительном туре четыре команды — "Мариуполь", "Ворскла", "Десна" и "Львов" – разыграют две оставшиеся вакансии в топ-6. Уже общепринято, что матчи с участием конкурентов в такой ситуации проводятся в одно время, но тут случился прецедент: "Ворскла" свой поединок, в гостях с "Арсеналом", проведет на день позже остальных, в понедельник, уже зная результаты остальных матчей. Почему так вышло?

"Согласно регламента УПЛ, в одно время проводятся только матчи 31 и 32 туров для команд, находящихся в похожем турнирном положении, — сказал "Сегодня" исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. — Естественно, на будущее мы постараемся учесть ту ситуацию, которая сложилась. Но даже если бы эта норма и была в регламенте, у нас нет вариантов ее провести. Ну, так совпало, просто цепочка обстоятельств. Мы ж сами себе не враги перед всеми оправдываться. Но краеугольным камнем тут стал вопрос стадиона. "Олимпик" и "Арсенал" играют на одной арене (киевский стадион "Динамо"). Матч "Олимпика" и "Динамо" не имеет турнирного значения, но он не может быть сыгран ни в субботу — через день после матча киевлян в ЛЕ, ни в понедельник — когда динамовские сборники уже должны быть в расположении национальной сборной. Первоначально планировалось провести матч "Арсенала" и "Ворсклы" в субботу, но полтавчане отказались, мотивируя это именно тем, что окажутся в неравных условиях. Да и динамовцы, фактические хозяева стадиона, тоже не были настроены играть на поляне, где накануне прошел другой матч. Сначала сыграем мы, а потом пусть играют другие. Мы просили "Оболонь" предоставить свой стадион для игры "Арсенал" – "Ворскла", но они ни в какую. Стадион имени Банникова, заявленный "канонирами" как резервный, еще не готов принимать матчи УПЛ. Предложили перенести игру в Полтаву, но тут уже отказался "Арсенал". Перенести на НСК игру "Олимпика" и "Динамо" тоже не получается: два матча паралелльно в Киеве проводить нельзя, полиция не гарантирует безопасность".

"Но в конце концов, в чем преимущество Полтавы, о котором столько говорят? – недоумевает исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. – Им, так же как и остальным, нужна будет только победа. Тут в самой выгодной ситуации находится, скорее, "Арсенал" — сколько к ним "ходоков" придет с предложением дополнительных премиальных".

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, самые высокие шансы на попадание в топ-6 УПЛ из четверки претендентов – у "Мариуполя".

Также сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" в чемпионате Украины соревнуются в разгромах.

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Тег Мариуполь, чемпионат Украины, Арсенал Киев, Ворскла Полтава, Десна Чернигов, ФК Львов, УПЛ

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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