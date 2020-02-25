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Для "Барселоны" лидер "Ливерпуля" будет стоить на 100 млн дороже – названа причина

25 февраля, 14:51

Такой пункт прописан в контракте о покупке Филиппе Коутиньо

"Барселона" должна будет заплатить дополнительные деньги за нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в случае возможного приобретения футболиста, сообщает Mirror со ссылкой на испанские источники. Кстати, Мане входит в число самых прогрессирующих футболистов по итогам года.

Утверждается, что в сделке по переходу хавбека Филиппе Коутиньо в каталонский клуб был включен пункт, по которому "Барселона" должна заплатить сумму трансфера игрока дополнительные 100 миллионов евро, если снова захочет приобрести какого-либо футболиста английской команды. Поскольку клуб интересуется форвардом сборной Сенегала, то стоимость его потенциального перехода будет оцениваться в более чем 260 миллионов евро. Такой пункт будет действовать до 2021 года.

В текущем сезоне Мане провел 34 матча во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач.

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Сегодня мы писали, что сумасшедший "Ливерпуль" сравнялся с показателями великих сезонов "МЮ" и "Арсенала". Команду Юргена Клоппа невозможно остановить.

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Барселона чемпионат Англии чемпионат Испании Ливерпуль Садио Мане

Источник: Championat.ru

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