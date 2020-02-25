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Сумасшедший "Ливерпуль" сравнялся с показателями великих сезонов "МЮ" и "Арсенала"

25 февраля, 10:40

Команду Юргена Клоппа невозможно остановить

"Ливерпуль" одержал победу в домашнем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с "Вест Хэм Юнайтед". Ранее мы рассказывали, что "Вест Хэм" не смог остановить "Ливерпуль" на пути к "короне" – обзор матча АПЛ.

За 11 туров до конца розыгрыша чемпионата подопечные Юргена Клоппа набрали 79 очков из 81 возможного. Таким образом, они сравнялись по этому показателю с "Манчестер Юнайтед" образца сезона-1998/1999. В той кампании "красные дьяволы" набрали столько же очков за весь чемпионат и сумели завоевать требл, став победителями Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

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Также "Ливерпуль" одержал 26-ю победу в нынешнем розыгрыше национального первенства. Столько же в сезоне-2003/2004 одержал лондонский "Арсенал" под руководством Арсена Венгера. В той кампании "канониры" не потерпели ни одного поражения в чемпионате и к настоящему моменту остаются единственной командой в истории Премьер-лиги, которой покорилось это достижение.

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

Источник: OptaJoe

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