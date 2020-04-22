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Для фанатов поставят две клетки: нововведения президента "Ингульца"

22 апреля, 20:54

Елена Павлова

Александр Поворознюк считает, что когда фаны начинают чудить, их нужно держать в рамках

Президент футбольного клуба "Ингулец", который выступает в Первой лиге, Александр Поворознюк признался, что на новом стадионе клуба будет еще одна клетка для фанатов команды соперника. Ранее эксцентричный владелец команды из Кировоградской области рассказал о ситуации вокруг коронавируса.

"Поставим еще одну клетку для фанатов соперника. Их будет две. С одной стороны и с другой. Они будут более цивилизованными, но через них никто не перелезет. Я со всеми фанатами в нормальных отношениях. Но я считаю, что люди приходят на стадион с детьми, а когда те фаны начинают чудить, их нужно держать в рамках. По другому никак не можем бороться. Это норма", – сказал Александр Поворознюк.

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

Александр Поворознюк – президент ФК "Ингулец"

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Ранее президент "Ингульца" заявил, что Роналду перейдет в клуб из Петрово, который примет на своем стадионе "Реал".

"Буду делать все, чтобы мы когда-то сыграли с "Реалом" на стадионе "Ингулец". Есть два варианта – или "Реал" опустится в Лигу Европы, или мы поднимемся в Лигу чемпионов. Но все равно мы там будем. Приглашение Неймара? Это немного смешно. Мы еще об этом не думаем. Почему Неймар? Мне больше нравится Роналду. Если человек не планирует, как так можно жить? Неймар или нет, но я думаю, что в моей команде будет Роналду", – признавался Поворознюк клубному каналу.

Смотрите, как "Ингулец" проиграл "Шахтеру" в Кубке Украины

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стадион фанаты клетка Ингулец Александр Поворознюк

Источник: YouTube-канал Бомбардир

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