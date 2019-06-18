"Для меня это смерть": тренер чемпионов мира Петраков рассказал, почему не будет работать с клубами

Специалист, под руководством которого сборная Украины U20 выиграла ЧМ, объяснил свою антипатию к клубам

Александр Петраков. Фото: Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины U20, в минувшую субботу выигравшей титул чемпионов мира, рассказал, почему не намерен работать на клубном уровне. Напомним, сразу после завоевания с U20 звания сильнейшей команды на планете, 61-летний Александр Петраков заявил, что после отпуска намерен переключиться на работу с футболистами 2003 года рождения – сборной Украины U16. При этом к варианту с трудоустройством в каком-либо из клубов Петраков относится крайне скептически.

"Я просто считаю, что каждый должен заниматься своим делом, – заявил каналу "Трендец" Александр Петраков. – Мне очень сложно работать с клубом, там хозяева рассказывают, что надо делать. Для меня это смерть. Я сам себе хозяин".

Как мы сообщали ранее, по ходу молодежного чемпионата мира на всех матчах на стадионах Польши за Александра Петракова болела его дочка Вика. По окончании турнира она запостила трогательное обращение к своему отцу в Facebook: "Я имела честь быть на этом празднике футбола с вашего первого поединка и до финала! Болеть и верить в вас на протяжении всего пути! И теперь о главном. Папа, я горжусь тобой! Ты невероятный человек! Ты лучший Папа на планете земля! Люблю тебя безумно! Вы сделали то, что казалось невозможным!"

Отметим, что Вика Петракова, как и ее отец, играет... Только не на футбольном, а на танцполе. Она – довольно известный в Киеве диджей. Девушка создает свои биты под псевдонимом Cavi.

Также сообщалось, что забивной защитник сборной Украины U20 Денис Попов сделал неожиданное признание. "Я мог помешать Украине выиграть чемпионат мира", – сказал динамовец, которого сравнивают с Серхио Рамосом.

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