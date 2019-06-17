Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

Вика Петракова. Фото: Facebook

На матчах молодежного чемпионата мира по футболу в Польше, завершившегося сенсационной победой сборной Украины, за наставника украинской команды – 61-летнего Александра Петракова – болела его дочка-красавица Вика. По окончании турнира она запостила трогательное обращение к своему отцу в Facebook. "Я имела честь быть на этом празднике футбола с вашего первого поединка и до финала! Болеть и верить в вас на протяжении всего пути! И теперь о главном. Папа, я горжусь тобой! Ты невероятный человек! Ты лучший Папа на планете земля! Люблю тебя безумно! Вы сделали то, что казалось невозможным! Эти эмоции я не забуду никогда!", – написал Вика Петракова, добавив, что она сейчас на седьмом небе от счастья.







































Отметим, что Вика Петракова, как и ее отец, играет... Только не на футбольном, а на танцполе. Она – довольно известный в Киеве диджей. Кроме того, девушка создает свои биты под псевдонимом Cavi.

Как сообщалось ранее, Александр Петраков назвал команду, которую возглавит после выигрыша молодежного чемпионата мира. Наставник, под руководством которого наша молодежка стала сильнейшей на планете, пролил свет на свое будущее. "Я уже набрал команду из футболистов 2003 года рождения. Это сборная Украины U-16. После отпуска продолжу с ней работать", – сказал Петраков по итогам триумфальной победы над Южной Кореей.

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