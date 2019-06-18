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"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

Денис Попов
Денис Попов. Фото: Getty Images

После возвращения в Киев молодежной сборной Украины, выигравшей чемпионат мира по футболу в Польше, один из лидеров нашей команды Денис Попов сделал интересное признание "Сегодня". Напомним, из-за удаления в полуфинале с итальянцами динамовец Попов, с тремя голами ставший самым забивным игроком Мундиаля, вынужден был пропустить "золотой" матч с Южной Кореей, завершившийся победой "сине-желтых" со счетом 3:1.


"Травма голеностопа, полученная в игре с Колумбией, о себе напоминает. Сейчас буду ехать на обследование, – признался "Сегодня" по возвращении из Польши Денис Попов. – Врачи перед полуфиналом поколдовали, игрушку отыграл нормально, но потом чувствую – что-то не так. Поэтому, может, и к лучшему, что я не играл (был дисквалифицирован в финале. – Авт.). Может, в таком состоянии я не помог, а помешал бы выиграть". 

Напомним, что эксперты уже заговорили о возможной связке центрбеков Бурда – Попов как основной в "Динамо" на будущее. Попов уже успел дебютировать в УПЛ, но надолго выпал из-за травмы. На ЧМ запомнился хорошей игрой в защите, бомбардирскими способностями (3 гола, все головой) и тату, что наталкивает на сравнение его с Серхио Рамосом. Капитану "Реала" также не чужды красные карточки. Именно благодаря этому фактору Попов не сыграл в финале молодежного ЧМ.

Как сообщалось ранее, агент Супряги рассказал, когда форвард будет готов бороться за место в основе "Динамо". Иван Пироженко утверждает, что стиль "Днепра-1" подходит Владиславу: "За год аренды он станет сильнее".

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Тег Динамо Киев, сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20), Денис Попов

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

Источник:

Сегодня|Спорт

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