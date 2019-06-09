Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Для "Реала" создали форму из переработанных пластиковых бутылок

9 июня, 16:23

В разработке экипировки приняла участие организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком

Новая форма "Реала"
Новая форма "Реала". Фото: Twitter

Мадридский футбольный клуб "Реал" представил форму, предназначенную для использования на предматчевых тренировках. В разработке экипировки приняла участие Parley for the Oceans, организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком. Технический спонсор мадридцев при выпуске данной формы использовал материал, полученный после переработки пластиковых бутылок и пакетов, выловленных в прибрежных водах.

Напомним, что на днях испанский клуб провернул хорошую трансферную сделку. "Реал" подписал пятилетний контракт с Эденом Азаром. В минувшем сезоне 28-летний бельгийский полузащитник провел в английской Премьер-лиге за "Челси" 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты "Челси".

Ранее мы писали, что мадридский "Реал" объявил о приобретении форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт между клубом и сербским футболистом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, футболки, Реал Мадрид

Вы сейчас просматриваете новость " Для "Реала" создали форму из переработанных пластиковых бутылок". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

NEWSru.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Эксперты назвали наиболее чистые и загрязненные реки в Украине

"Дацика душили, а он ни разу не сдался"

Взрыв в российском Дзержинске повредил почти 200 жилых домов

Метеозависимость: симптомы, лечение и профилактика

Где хранят деньги граждане Украины?

На ЧМ-2019 игрок сборной Норвегии забил 9 мячей в одном матче

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Успешная и счастливая Риз Уизерспун

Тест: узнайте истинный возраст вашей кожи

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Сегодня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

Вчера, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

Звезды, которых обвиняют в излишней худобе. Фото

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь