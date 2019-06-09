Для "Реала" создали форму из переработанных пластиковых бутылок

В разработке экипировки приняла участие организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком

Новая форма "Реала". Фото: Twitter

Мадридский футбольный клуб "Реал" представил форму, предназначенную для использования на предматчевых тренировках. В разработке экипировки приняла участие Parley for the Oceans, организация по защите мирового океана от загрязнения пластиком. Технический спонсор мадридцев при выпуске данной формы использовал материал, полученный после переработки пластиковых бутылок и пакетов, выловленных в прибрежных водах.

Напомним, что на днях испанский клуб провернул хорошую трансферную сделку. "Реал" подписал пятилетний контракт с Эденом Азаром. В минувшем сезоне 28-летний бельгийский полузащитник провел в английской Премьер-лиге за "Челси" 37 матчей, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. В его активе также 2 забитых мяча и 2 голевых паса в 8 встречах Лиги Европы, победителями которой стали футболисты "Челси".

Ранее мы писали, что мадридский "Реал" объявил о приобретении форварда франкфуртского "Айнтрахта" Луки Йовича. Контракт между клубом и сербским футболистом рассчитан на шесть сезонов – до 30 июня 2025 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Для "Реала" создали форму из переработанных пластиковых бутылок". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"