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"Днепр" возродится в следующем сезоне? Игорь Коломойский заинтриговал болельщиков

21 октября, 19:48

Сейчас днепряне выступают в любительском чемпионате

Когда "Днепр" вышел в финал Лиги Европы-2015/ Фото ФК "Днепр"

Когда "Днепр" вышел в финал Лиги Европы-2015/ Фото ФК "Днепр"

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Финалист Лиги Европы сезона-2014/2015 и двукратный вице-чемпион Украины "Днепр" может возродиться уже в следующем сезоне. По крайней мере, такое интригующее заявление сделал владелец клуба украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Также мы писали, что экс-форвард "Днепра" сломал ногу в матче, который хотели отменить.

"Возрождение "Днепра"? Я думаю, в следующем сезоне", – заявил Коломойский в интервью изданию "Мой город".

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Отметим, что информация о финансовых проблемах одного из самых титулованных клубов страны начала поступать еще до исторического финала "Днепра" против "Севильи" (2:3) в мае 2015 года. Вскоре результаты команды во внутреннем чемпионате ухудшились, в сезоне УПЛ-2016/17 днепряне заняли лишь 11 место и вылетели в Первую лигу, однако из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом были и вовсе изгнаны во Вторую решением ФИФА. А вскоре совсем лишились профессионального статуса, уйдя в любители. Сейчас в украинской Премьер-лиге город представляет "Днепр-1".

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ФК Днепр Игорь Коломойский Днепр-1 УПЛ

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