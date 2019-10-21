"Шахтер" – "Динамо": онлайн суперматча Лиги чемпионов

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Во вторник, 22 октября, в Харькове на стадионе "Металлист" пройдет матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов: донецкий "Шахтер" примет загребское "Динамо". Матч начнется в 20:00. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляций с описанием всех ключевых моментов поединка и видео повторами голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 0:0

История противостояний "Динамо" VS "Шахтер" и Украина:

Команды уже дважды пересекались на международной арене в официальных матчах. В сезоне 2008/2009 "горняки" играли с динамовцами в одной группе Лиги чемпионов и дважды обыгрывали соперников. В Донецке команда Мирчи Луческу обыграла соперника со счетом 2:0 (Срна, Жадсон), а в гостях была добыта победа 3:1 (Луис Адриано, Брандао, Виллиан – Балабан).

Кстати, кроме этих матчей "Шахтер" больше не пересекался с хорватами в официальных матчах. А вот "Динамо" достаточно поиграло с украинцами, но имеет негативную статистику. Загребцы дважды проиграли "Черноморцу", уступили и сыграли вничью с "Днепром", а также трижды уступили и один раз разошлись миром со своими тезкам из Киева. Таким образом. В 10 матчах против представителей Украины "Динамо" набрало всего два очка.

Турнирное положение перед матчем "Шахтер" – "Динамо":

После двух туров "Шахтер" и "Динамо" имеют одинаковое количество очков – по три балла. При этом положение загребцев достаточно неожиданное, ведь в стартовом туре они сенсационно разгромили команду Руслана Малиновского "Аталанту". В последующих двух матчах может лишиться судьба путевки в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому подопечным Луиша Каштру нужно попытаться взять в них максимум очков.

"Наш тренерский штаб просматривал матчи "Шахтера", но их чемпионат довольно слаб и не может быть показателем силы соперника. Мы больше ориентировались на матчи в Лиге чемпионов, в том числе прошлогодние. У них очень сильная команда. Надеюсь, что сыграем лучше, чем в недавней встрече с "Сити", и вернемся домой с положительным результатом", – сказал накануне матча тренер загребского "Динамо" Ненад Белица.

Букмекеры о матче "Шахтер" – "Динамо":

Букмекеры считают "горняков" фаворитом матча в Харькове: коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру – 1.73, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 5.40. Добавим, что эксперты повысили шансы "Шахтера" на выход из группы. Теперь чемпион Украины – второй фаворит группы С после "МанСити".

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Кадровая ситуация накануне матча "Шахтер" – "Динамо":

Накануне матча из лагеря "Шахтера" пришла хорошая новость. Основной левый защитник Исмаили вернулся в строй и готов сыграть против "Динамо". Других потерь у "горняков" нет. В понедельник утром дончане провели открытую тренировку в Киеве и вечером отправились в Харьков, где в 19:00 была запланирована пресс-конференция с участием Луиша Каштру и Тараса Степаненко.

У "Динамо" точно не сыграет в матче нападающий Сандро Куленович, а участие полузащитника Ариян Адеми и форварда Бруно Петковича остается под вопросом.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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