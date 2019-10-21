Экс-форвард "Днепра" сломал ногу в матче, который хотели отменить

Бывший нападающий "Днепра" Никола Калинич, выступающий нынче в "Роме", получил серьезную травму в матче восьмого тура чемпионата Италии с "Сампдорией" (0:0), сообщает пресс-служба клуба. Ранее мы сообщали, что матч "Рома" – "Сампдория" мог бы и не состояться.

Калинич вышел на поле в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения в концовке первого тайма на Эдина Джеко.

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Как показал медосмотр, хорват получил перелом малоберцовой кости ноги. Сроки восстановления не уточняются, но известно, что операция игроку не потребуется, и лечение будет носить консервативный характер.

Также медосмотр прошел Бриан Кристанте. У полузащитника, который покинул поле уже на 8-й минуте, был выявлен разрыв сухожилия правого отведения на плече.

Ранее мы писали, что главному тренеру "Ромы" Паулу Фонсеке сократили срок дисквалификации за споры с арбитром. Экс-тренер "Шахтера" пропустил матч против "Сампдории", но вернется на тренерский мостик на важнейший матч против "Милана", который состоится 27 октября.

Добавим, что "Сампдория" накануне назначила главным тренером знаменитого Клаудио Раньери. Это он сумел привести "Лестер" к сенсационному чемпионству в Англии несколько сезонов назад.

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