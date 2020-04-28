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До него не дотянулись даже шейхи: умер легендарный тренер-рекордсмен чемпионата Франции

28 апреля, 11:26

Александр Трикиша

Эрбен пять раз становился чемпионом страны в качестве игрока и четырежды - во время тренерской карьеры

Умер знаменитый игрок и тренер французского "Сент-Этьена" Робер Эрбен. 81-летний Эрбен ранее был доставлен в больницу из-за серьезной сердечной и легочной недостаточности, но проблемы со здоровьем не связаны с коронавирусом, говорится в заявлении клуба. Ранее мы писали, что в жизни молодого футболиста, заразившегося коронавирусом, наступил критический момент – он в коме.

"Эта ночь обещает быть очень длинной и наполненной грустью. Уходит часть из нас. С нашим горем соседствует лишь глубокое восхищение этим человеком. Робер Эрбен навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье", – говорится в заявлении.

Эрбен в качестве игрока провел за клуб более 400 матчей в период с 1957 по 1975 год и выиграл пять чемпионских титулов во Франции. В качестве тренера Эрбен четыре раза приводил "Сент-Этьен" к золотым медалям чемпионата страны, а в сезоне 1975/1976 годов доходил до финала Кубка Европейских чемпионов. Также он по три раза выигрывал Кубок Франции в качестве игрока и тренера. Отметим, что, несмотря на все потуги "Пари Сен-Жермен", "Сент-Этьен" удерживает звание самого титулованного клуба Франции – на их счету 10 побед в чемпионате, но в последний раз они завоевывали золотые медали еще при Эрбене.

Ранее мы писали, что умер уникальный тренер, возглавлявший "Реал" и "Барселону", но выигравший чемпионат с другой командой. Знаменитый сербский тренер Радомир Антич долгое время боролся с тяжелой болезнью.

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Смотрите обзор сумасшедшего матча "ПСЖ" – "Сент-Этьен" – 6:1:

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чемпионат Франции Сент-Этьен Робер Эрбен

Источник: Сегодня|Спорт

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