До слез! Хави опубликовал фото объятий со своей дочуркой после победы над коронавирусом

Главный тренер катарского "Аль-Садда", которого в скором времени ждут в "Барселоне", снова в строю

Главный тренер катарского клуба "Аль-Садд", легенда "Барселоны" Хави Эрнандес сообщил, что излечился от коронавируса. Ранее мы писали, что чемпион мира и Европы Хави изолировался, хотя болезнь и протекала у него бессимптомно.

"Большое спасибо за все сообщения и проявления любви, которые я получил в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся назад к своей семье и команде", – написал Хави в своем Instagram, опубликовав фото, как он снова в маске руководит тренировочным процессом "Аль-Садда"

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Кроме того, Хави показал трогательный кадр объятий со своей 4-летней дочкой Асией после того, как знаменитому испанцу разрешили вернуться в семью из изоляции.

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Отметим, что недавно Хави продлил контракт с катарским "Аль-Саддом", который он возглавляет с 2019 года. Однако договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в "Барселону". Хави является воспитанником академии каталонского клуба.

Напомним, в бытность футболистом Хави защищал цвета каталонского клуба на протяжении 17 лет. В составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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