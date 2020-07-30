Українська
$ 27,69
32,47
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

До слез! Хави опубликовал фото объятий со своей дочуркой после победы над коронавирусом

30 июля, 09:40

Олег Люлька Олег Люлька

Главный тренер катарского "Аль-Садда", которого в скором времени ждут в "Барселоне", снова в строю

Главный тренер катарского клуба "Аль-Садд", легенда "Барселоны" Хави Эрнандес сообщил, что излечился от коронавируса. Ранее мы писали, что чемпион мира и Европы Хави изолировался, хотя болезнь и протекала у него бессимптомно.

"Большое спасибо за все сообщения и проявления любви, которые я получил в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся назад к своей семье и команде", – написал Хави в своем Instagram, опубликовав фото, как он снова в маске руководит тренировочным процессом "Аль-Садда"

Реклама

Кроме того, Хави показал трогательный кадр объятий со своей 4-летней дочкой Асией после того, как знаменитому испанцу разрешили вернуться в семью из изоляции.

Реклама

Отметим, что недавно Хави продлил контракт с катарским "Аль-Саддом", который он возглавляет с 2019 года. Однако договор содержит опцию, позволяющую 40-летнему испанскому специалисту уйти в "Барселону". Хави является воспитанником академии каталонского клуба.

Напомним, в бытность футболистом Хави защищал цвета каталонского клуба на протяжении 17 лет. В составе "Барселоны" он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Смотрите сюжет о том, когда будет готова вакцина от коронавируса

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер Барселона Хави вылечили коронавирус чемпионат Катара Аль-Садд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
"Динамовское сердце" или иностранец: кто должен стать новым тренером киевлян?ЧУ по футболу
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии А
Результаты 34-го тура чемпионата Италии и турнирная таблица Серии АФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять