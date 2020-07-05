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Хави, которого ждут в "Барселоне", продлил контракт с "Аль-Саддом": раскрыта тайная опция сделки

5 июля, 20:12

Олег Люлька Олег Люлька

Несмотря на новое соглашение с катарским клубом, испанский тренер в любой момент может возглавить "Барсу"

Бывший полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес весьма неожиданно продлил контракт с этим катарским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Хотя, напомним, буквально накануне появилась информация, что Хави принял предложение возглавить "Барселону" и уже сейчас готов вернуться на "Камп Ноу".

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Впрочем, продление контракта с "Аль-Саддом" вовсе не исключает скорого ухода Хави в "Барселону". Легендарный испанец пролонгировал свое сотрудничество с катарцами с опцией, позволяющей ему уйти в каталонский клуб, утверждает Mundo Deportivo. Таким образом, испанский наставник вполне может возглавить "Барселону" до окончания своего соглашения с катарским клубом, то есть уже нынешним летом.

Хави

Хави / Фото: Reuters

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Напомним, 40-летний Хави – воспитанник "Барселоны" и в бытность футболистом защищал цвета каталонского клуба на протяжении 17 лет. В составе "блаугранас" он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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тренер Барселона чемпионат Испании Хави чемпионат Катара Аль-Садд

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