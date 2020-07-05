Хави, которого ждут в "Барселоне", продлил контракт с "Аль-Саддом": раскрыта тайная опция сделки

Несмотря на новое соглашение с катарским клубом, испанский тренер в любой момент может возглавить "Барсу"

Бывший полузащитник "Барселоны", а ныне главный тренер "Аль-Садда" Хави Эрнандес весьма неожиданно продлил контракт с этим катарским клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Хотя, напомним, буквально накануне появилась информация, что Хави принял предложение возглавить "Барселону" и уже сейчас готов вернуться на "Камп Ноу".

Реклама

Читайте также: "Вильярреал" – "Барселона": онлайн матча чемпионата Испании

Впрочем, продление контракта с "Аль-Саддом" вовсе не исключает скорого ухода Хави в "Барселону". Легендарный испанец пролонгировал свое сотрудничество с катарцами с опцией, позволяющей ему уйти в каталонский клуб, утверждает Mundo Deportivo. Таким образом, испанский наставник вполне может возглавить "Барселону" до окончания своего соглашения с катарским клубом, то есть уже нынешним летом.

Хави / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Явились без предупреждения: игроков "Барселоны" внепланово проверили на допинг

Напомним, 40-летний Хави – воспитанник "Барселоны" и в бытность футболистом защищал цвета каталонского клуба на протяжении 17 лет. В составе "блаугранас" он восемь раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама