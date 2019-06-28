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Договорились: "Барселона" заплатит за Гризманна 126 млн евро

28 июня, 15:31

Каталонский клуб согласовал с мадридским "Атлетико" трансфер французского форварда

Гризманн меняет клуб в Испании
Гризманн меняет клуб в Испании. Фото: AFP

Стали известны условия, на которых нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн перейдет в "Барселону". Как сообщает Sport.es, клубы провели переговоры и достигли принципиальной договоренности о трансфере. "Барселона" не желает портить отношения с "матрасниками", поэтому готова пойти на некоторые уступки. Сине-гранатовые готовы переплатить за форварда сборной Франции 6 млн евро и заплатить в общей сложности 126 млн евро вместо того, чтобы активировать опцию выкупа за 120 млн, доступную с 1 июля.

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Взамен сине-гранатовые хотели бы выплатить сумму не единовременно, а в несколько приемов. "Атлетико" против такого варианта не возражает. Деньги, полученные за Гризманна, мадридский клуб отдаст "Бенфике" за 19-летнего нападающего Жоау Фелиша.

Кроме того, в рамках данной сделки в "Атлетико" перейдет защитник каталонского клуба Нелсон Семеду. Клубы достигли договоренности и на этот счет, осталось только согласовать сумму компенсации за 25-летнего португальца.

В сезоне-2018/19 Гризманн провел за "Атлетико" 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

Напомним, что вчера в киевское "Динамо" перешел 27-летний защитник Александр Караваев. Игрока национальной сборной Украины подписал соглашение с клубом на четыре года. Предыдущим клубом Караваева была луганская "Заря".

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Тег Барселона, Атлетико Мадрид, Антуан Гризманн

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sport24.ru

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