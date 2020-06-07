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Доигрались! Клуб украинца в Италии не получил лицензию на следующий чемпионат

7 июня, 17:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Лечче" полузащитника Евгения Шахова в Серии А попал в неприятную ситуацию

Большинство национальных чемпионатов по футболу в Европе все еще задерживаются с возобновлением. В том числе и итальянский. Однако это не мешает руководителям футбола проверять готовность клубов уже к сезону 2020/2021. И этот процесс принес негативные эмоции сразу нескольким клубам. В частности стало известно, что лицензирование не прошел "Лечче", за который выступает наш соотечественник Евгений Шахов. Ранее украинец Шахов помог "Лечче" обыграть аутсайдера чемпионата Италии.

Всего же не получили лицензии на следующий сезон четыре клуба Серии А, сообщает Football Italia. Среди "пострадавших" оказались СПАЛ, "Дженоа", "Брешия" и "Лечче". Примечательно, что они занимают четыре последних места в чемпионате Италии – с 17-го по 20-е. Должны же покинуть высший дивизион три команды. Впрочем, вероятно, клубам предоставят шанс исправить недостатки, если они останутся в элите по спортивному принципу.

Тем временем украинец из "Аталанты" травмировался во время подготовки к возобновлению сезона. Чемпионат Италии собирается рестартовать 20 июня.

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футбол лицензия Евгений Шахов Лечче Италия

Источник: xsport.ua

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