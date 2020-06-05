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Звезда сборной Украины травмировался во время подготовки к возобновлению сезона

5 июня, 16:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

В ближайшие дни украинский полузащитник вернется в общую группу

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский тренировался индивидуально сообщает Calcio Atalanta. По информации источника, футболист испытывал проблемы с приводящей мышцей. Тем не менее, клубные медики утверждают, что повреждение украинца несерьезное и в ближайшие дни он вернется в общую группу.

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В текущем сезоне 27-летний Малиновский провел 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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Ранее также стало известно, что чемпионат Италии возобновится матчем "Аталанта" – "Сассуоло". Такое решение будет символичным, так как Бергамо было эпицентром пандемии в Италии, а "Сассуоло" провел последний матч в чемпионате перед длительной паузой – против "Брешии" (3:0).

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Ранее украинский футболист рассказал о тренировках в Италии и своих страхах: "Все стираем сами. Никакого душа". "Не дай бог, что-то случится, футбол сразу закроется и на этом все закончится", – опасается Руслан Малиновский.

Смотрите, как до пандемии забивал в Италии Малиновский:

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чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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