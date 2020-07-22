Дом мечты в Лондоне и знойная красотка с ливанскими корнями: сладкая жизнь бывшего вратаря "Реала"

27-летний голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареоля, который во время аренды стал чемпионом Испании с "Реалом", приобрел недвижимость в Лондоне. Об этом сообщила супруга футболиста Маррион. Девушка разместила в социальных сетях фотографию, на которой семья позирует возле нового кирпичного дома. Ранее мы рассказывали, как выглядит новый дом "Короля" с семью каминами и "горящим" теннисным кортом за 39 миллионов.
"Несколько лет назад нашей мечтой был дом в Лондоне. Что ж, мечта сбылась. Наслаждаемся счастьем", – написала Маррион в своем Instagram.
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Отметим, что свою вторую половинку игрок нашел далеко не на модной вечеринке, хоть внешность у девушки завидная. Красотка с ливано-филиппинскими корнями работала в банке, куда однажды обратился футболист. Альфонс сразу понял, что поведет эту жгучую брюнетку под венец. В этом году пара празднует шесть лет брака и сейчас воспитывает двух дочерей.
Напомним, что сезон-2019/20 Ареоля провел в аренде в мадридском "Реале". Он сыграл девять матчей за клуб во всех турнирах, пропустив при этом 11 голов. Не исключено, что переезд в Лондон может быть связан с трансфером в одну из команд английской Премьер-лиги. По слухам, в услугах Альфонса заинтересован "Челси".
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