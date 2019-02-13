Донецкий "Шахтер" презентовал двух новичков

Команда пополнилась полузащитником Манором Соломоном и центрбеком Валерием Бондаренко

Донецкий "Шахтер" презентовал двух новичков 2019-02-13T08:51:00+02:00 Футбол Команда пополнилась полузащитником Манором Соломоном и центрбеком Валерием Бондаренко

Донецкий "Шахтер" презентовал двух зимних новичков – полузащитника Манора Соломона и центрбека Валерия Бондаренко.

Главный тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека вручил Манору Соломону и Валерию Бондаренко игровые футболки. Израильский полузащитник будет выступать в команде под 19-м номером, а центральный защитник – под 15-м.

25-летний украинец Валерий Бондаренко, кроме отечественного, еще играл в грузинском чемпионате. А 19-летний Манор Соломон будет первым выходцем из Израиля в составе "горняков".

"Я так счастлив быть здесь. Думаю, теперь весь Израиль будет болеть за меня и за "Шахтер". То, чему учит тренер, я быстро осваиваю. Хочу и готов играть уже сейчас", – сказал Манор Соломон.

Валерий Бондаренко сказал, что долго не мог поверить, что стал игроком "Шахтера".

"Для меня это очень большой шаг в жизни и для моей семьи так же", – сказал он.

Уже 14 февраля "горняки" проведут первый поединок 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом". Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове начнется в 22:00.

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