Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Ценная малина: украинский полузащитник "Аталанты" существенно прибавил в стоимости

12 декабря, 17:03

Руслан Малиновский входит в десятку самых ценных игроков “Аталанты”.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский продолжает расти в цене по версии авторитетного издания Transfermarkt.

Читайте также: в ТОП-100 лучших футболистов отбора на Евро-2020 попали двое украинцев

В сравнении с рейтингом стоимости, который был опубликован в июне, игрок прибавил к стоимости полтора миллиона евро. Теперь Руслан Малиновский стоит 14 миллионов евро, что позволяет ему входить в десятку самых ценных игроков "Аталанты".

Реклама

Если же взять в расчет игроков сборной Украины, то Руслан Малиновский находится на четвертом месте, уступая Александру Зинченко, Виктору Цыганкову и Андрею Ярмоленко.

Смотрите также, самые дорогие игроки чемпионата Италии:

В тренде
Каштру: "Когда футбольный матч решается в таких ситуациях – это сложно"
Тренер "Шахтера" Луиш Каштру

В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и один голевой пас.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Transfer Market Web

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата Испании
Прогноз, расписание и результаты 16-го тура чемпионата ИспанииФутбол
"Шахтер" – "Аталанта": онлайн-трансляция Лиги чемпионовФутбол
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Аталанта": где смотреть матч года для украинского чемпионаФутбол
"Золотой мяч" 2019 – онлайн церемонии награждения лучшего футболиста мираФутбол
Неймар и Мбаппе после потопа забивают
Неймар и Мбаппе после потопа забивают "канарейкам": результаты 16-го тура чемпионата ФранцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...