Ценная малина: украинский полузащитник "Аталанты" существенно прибавил в стоимости

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский продолжает расти в цене по версии авторитетного издания Transfermarkt.

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В сравнении с рейтингом стоимости, который был опубликован в июне, игрок прибавил к стоимости полтора миллиона евро. Теперь Руслан Малиновский стоит 14 миллионов евро, что позволяет ему входить в десятку самых ценных игроков "Аталанты".

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Если же взять в расчет игроков сборной Украины, то Руслан Малиновский находится на четвертом месте, уступая Александру Зинченко, Виктору Цыганкову и Андрею Ярмоленко.

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В сезоне 2019/20 Малиновский провел 18 матчей во всех турнирах. В его активе два гола и один голевой пас.

Обзор матча "Шахтер" – "Аталанта":

Ранее игру с "Аталантой" прокоментировал наставник "Шахтера" – Луиш Каштру. Главный тренер "Шахтера" оценил матч против "Аталанты" и прокомментировал решение арбитра засчитать гол после VAR и удалить Додо.

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