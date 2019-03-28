Достали хейтеры: Игуаин не будет играть с Месси в сборной Аргентины
Форвард "Челси" решил завершить выступления за национальную команду: эмоциональное заявление Гонсало
Нападающий "Челси" Гонсало Игуаин не будет играть с Месси в сборной Аргентины, потому что... Потому что принял решение вообще завершить карьеру в сборной.
31-летний форвард рассказал изданию Оlе, что недавно ему звонил наставник национальной команды Лионель Скалони. Во время разговора Гонсало заявил тренеру, что больше не планирует выступать за Аргентину.
Игуаин мотивировал решение желанием уделять больше внимания семье. Но не только этим.
"На радость многим людям и всем остальным хотел бы сказать, что Лионель Скалони больше не будет переживать обо мне. Люди всегда помнят неудачные моменты, а не какие-то успешные действия. Мои хейтеры, наверное, забыли про гол в ворота сборной Бельгии на чемпионате мира 2014 года", - отметил Гонсало.
Напомним, в том четвертьфинале ЧМ-2014 Игуаин принес победу сборной Аргентины, забив единственный в матче гол. Всего на его счету 35 мячей за сборную Аргентины в 75 играх.
Кстати, тренер "Челси" Маурицио Сарри называет Гонсало лучшим центрфорвардом мирового футбола.
Как сообщалось ранее, Марадона назвал матч сборной Аргентины фильмом ужасов.
Также сообщалось, чтолидер аргентинцев Лионель Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата.
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