Дресс-код на карантин и четыре стадии выхода Испании: девушка украинского вратаря ждет открытия пляжей

Девушка украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия показала, какой дресс-код у них с любимым во время пандемии коронавируса, и рассказала о том, как Испания собирается выходить из карантина. Ранее мы писали, что Лунин задержится в Сегунде чуть дольше, чем планировалось.

"Выход из карантина разделен на 4 фазы, сейчас мы находимся на первой. Каждая длится две недели, и возможны изменения после каждой фазы, в зависимости от итогов прошедших двух недель. Полный выход из карантина планируется к концу июня. По поводу границ пока ничего не известно. Авиасообщение внутри страны должны открыть к концу июня, но это пока слухи. Про внешние границы еще совсем ничего не ясно", – сообщила Анастасия в Instagram.

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Первая фаза: 2-4 мая. "Разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Открываются малые предприятия – салоны красоты и т. д., но работают они только по предварительной записи, чтобы люди не толпились. Профессиональные спортсмены начинают тренировки".

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Вторая фаза: 11 мая. "Открываются отели – хотя это очень странно, и я думаю, что поменяют этот пункт. И вопрос – для кого они открываются?! Открываются летние террасы, но только с загрузкой до 30%. Открываются магазинчики. Разрешено проводить мероприятия, но опять же с загрузкой до 30%. Разрешено работать без ограничений фермерам и рыбакам".

Третья фаза: 25 мая. "Разрешено свободное передвижение на машине. Разрешены концерты на открытом воздухе до 400 человек. Открываются рестораны с загрузкой до 30%. Открываются кинотеатры с загрузкой 30%. Разрешена рыбалка и охота".

Андрей Лунин и его невеста / Фото: Instagram

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Четвертая фаза: 8 июня. "Открываются все пляжи! О да-а-а-а-а-а-а! Начинают работу все магазины и ТЦ, но впускать будут с ограничениями. Будут контролировать расстояние между людьми и загруженность до 50%".

Отметим, что Андрей Лунин до конца этого сезона на правах аренды защищает цвета одного из аутсайдеров второго испанского дивизиона – клуба "Реал Овьедо".

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