Коронавирус изменил планы "Реала" насчет Лунина: украинец "засядет" во втором дивизионе

В мадридском клубе хотят, чтобы украинец доиграл сезон в "Овьедо"

Вратарь "Овьедо" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", входит в дальнейшие планы Зинедина Зидана. Арендное соглашение украинского вратаря Андрея Лунина рассчитано до 30 июня, но "Реал" планирует оставить вратаря в команде второго дивизиона (Сегунде) до фактического конца сезона, сообщает COPE.

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Мадридский клуб продлит соглашение, если сезон возобновится и будет предусматривать матче в июле и августе. Представители "Реала" остались довольны выступлениями украинца в "Овьедо". Также источник подтверждает информацию, что "Реал" рассматривает возвращение Лунина в качестве второго вратаря на следующий сезон.

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Кстати, названы две трансферные суперцели "Реала" после пандемии. "Королевский клуб" намерен пополнить свой состав топовыми игроками – Полем Погба и Эрлингом Холандом.

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