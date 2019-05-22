"Дрыхнет, как ребенок": Салаха "затравили", когда он пытался уснуть в самолете
Эпическое видео из салона самолета "Ливерпуля"
Лидеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху не дали спокойно отдохнуть в самолете во время перелета команды в испанскую Марбелью для подготовки к финалу Лиги чемпионов. Салах выбрал укромное место и был готов уснуть, но партнеры решили помешать ему это сделать, то и дело подкалывая его фразами: "Посмотрите, что делает египетский король! Дрыхнет, как ребенок". Особенно активно над пытавшимся уснуть Салахом издевался Алекс Окслейд-Чемберлен. Кстати, среди тех, кто под этим видео в Instagram поставил смайлики, оказался и бывший форвард "Ливерпуля" украинец Андрей Воронин.
Как мы писали ранее, стало известно, какому арбитру доверили обслуживать британский финал Лиги чемпионов. Рефери матча между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" назначен 42-летний Дамир Скомина. Финал Лиги чемпионов позволит словенцу сделать своеобразный еврокубковый "требл" – в 2012 году он работал на матче за Суперкубок УЕФА между "Челси" и "Атлетико", а два года назад судил финал Лиги Европы между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед". Напомним, финала ЛЧ пройдет в Мадриде на стадионе "Метрополитано" 1 июня.
Также сообщалось, что знаменитый писатель призвал тренера "Ливерпуля" Юргена не делить людей на арийцев и второсортных. Чингиза Абдуллаева возмутило высказывание Юргена Клоппа о Баку.
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