Дубль бразильца Каземиро принес "Реалу" победу над "Севильей" в центральном матче тура в Испании

Каземиро отличился в матче с "Севильей" / Фото: Reuters

Центральный матч 20-го тура испанского первенства держал в напряжении зрителей на протяжении всех 90 минут. На трибунах стадиона "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде за встречей "Реала" с "Севильей" следили 72 с половиной тысячи зрителей. В первом тайме голов они не увидели, зато во втором – сразу три. И главное, что хозяева взяли верх. Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Севилья".

До перерыва, правда, был момент с незасчитанным голом голландца Люка Де Йонга, перешедшего в "Севилью" летом из ПСВ. Система VAR усмотрела нарушение правил. Открыт же счет был на 57-й минуте, когда бразилец Каземиро ворвался в штрафную площадь гостей и переиграл вратаря – 1:0. Но Де Йонг без гола с поля не ушел, мощным ударом с линии штрафной восстановив равновесие на 64-й минуте – 1:1.

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Однако тот же Каземиро принес "Реалу" победу на 69-й минуте ударом головой – 2:1. В концовке герой матча еще получил и желтую карточку.

Этот успех позволили коллективу Зинедина Зидана оторваться от "Барселоны" на три очка. Но каталонцы свой матч тура против середняков из "Гранады" сыграют завтра.

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