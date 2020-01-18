"Реал" – "Севилья": онлайн-трансляция центрального матча чемпионата Испании

Звезды "Реала" - Зидан, Бензема и Кроос / Фото: Getty Images

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В субботу, 18 января, в чемпионате Испании по футболу проходит центральный матч 20-го тура. Мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" принимает "Севилью", которую возглавляет экс-тренер "Королевского клуба" Хулен Лопотеги. Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени. Накануне противостояния "Реал" делит с "Барсой" первое место в Ла Лиге, "Севилья" с отставанием в 5 очков идет четвертой.

ОНЛАЙН "РЕАЛ" – "СЕВИЛЬЯ"

"Кололевский клуб" к матчу с "Севильей" подходит в отличном настроении. На днях "Реал" выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале четырех в Саудовской Аравии сперва "Валенсию", а затем и "Атлетико". Напомним, в битве за трофей "матрасники" были сломлены в серии послематчевых пенальти.

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Правда, фол последней надежды на Морате, которым полузащитник "Реала" Федерико Вальверде спас "Королевский клуб" от поражения в финале Суперкубка с "Атлетико", не остался безнаказанным со стороны футбольных властей. Уругвайцу выписали одноматчевую дисквалификацию, и против "Севильи" Вальверде не сыграет.

Не увидим мы в игре с "Севильей" и звезду "Реала" Гарета Бейла. Тренер "сливочных" Зинедин Зидан оставил валлийца за бортом заявки на игру с сегодняшним соперником по чемпионату Испании.

Заявка "Реала" на игру с "Севильей"

Заявка "Севильи" на игру с "Реалом"

Последние матчи "Реала" против "Севильи"

Прилет "Севильи" на игру с "Реалом"

"Реал" vs "Севилья": сравнение от Transfermarkt

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан / Фото: Reuters

"Нам не нужно менять чип. Мы должны продолжать делать то, что делаем, – заявил перед игрой с "Севильей" главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. – Как я отношусь к тому, что соперник готовит нам коридор славы? Да, мы выиграли Суперкубок Испании, но оппонент приехал сюда, чтобы взять три очка. Нам нужно быть готовыми к сложному матчу. Потому что "Севилья" – одна из лучших команд чемпионата. Возвращение Лопетеги на "Бернабеу"? Надеюсь, его примут хорошо, потому что, так или иначе, это его дом"

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Букмекеры о матче "Реал" – "Севилья" 18 января. Аналитики называют "Реал" фаворитом матча с "Севильей". На победу "Королевского клуба" установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.20, на победу "Севильи" – 5.40. Иными словами, вероятность выигрыша поединка командой Зидана оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша гостей – в 18 процентов.

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