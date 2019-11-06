Дубль чемпиона мира помог "Динамо" U19 разгромить ПАОК

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 6 ноября, состоялась первая встреча второго раунда Юношеской лиги УЕФА, в котором "Динамо" принимало греческий ПАОК. Матч "пути национальных чемпионов" прошел в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

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Благодаря дублю Георгия Цитаишвили и результативного действия от Ярослава Надольского киевляне разгромили соперника со счетом 3:0.

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Ответный матч состоится 27 ноября.

Юношеская лига УЕФА. Второй раунд. Первый матч

"ДИНАМО U-19" (Киев) -ПАОК U-19(Салоники) -3:0 (2:0)

Голы: Цитаишвили (10, пен., 45+1, пен.), Надольский (76)

"Динамо U-19": Нещерет, Скорко, Биловар (Бодня, 90+1), Забарный, Вивчаренко, Билошевский (Окоро, 46), Надольский, Михайленко (Волошин, 22), Шулянский, Цитаишвили (Ефименко, 79), Исаенко (к)

ПАОК U-19: Талихманидис, Думцис (Пурнарас, 74), Калуцикидис, Михаилидис, Панагиоту, Панидис (Куциас, 46), Тахатос, Теодоридис, Цолис, Циггарас, Цопуроглу (Гросдис, 46)

Ответный поединок пройдет 27 ноября на поле греков

Напомним, что взрослая команда "Динамо" в первом матче в Киеве разошлась миром 1:1 с "Копенгагеном" . Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. Впоследствии УЕФА включил его и другого украинца, Яремчука, в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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