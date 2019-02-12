Онлайн матча "МЮ" – "ПСЖ" в Лиге чемпионов: гости забили два гола

Текстовая трансляция поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с яркими фото и видеоповторами голов

Онлайн матча "МЮ" - "ПСЖ" в Лиге чемпионов с 22:00.

Онлайн матча "МЮ" – "ПСЖ" в Лиге чемпионов: гости забили два гола //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/294/c03/5c6294c032dfe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/294/c03/5c6294c032dfe.jpg 2019-02-12T23:13:00+02:00 Футбол Текстовая трансляция поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с яркими фото и видеоповторами голов

"МЮ" – ПСЖ" – 0:2

Матч завершен! Первое поражение Уле-Гуннара Сульшера на посту тренера "Манчестер Юнайтед". Ответная игра состоится 6 марта в Париже

90+2 мин Люк Шоу получил желтую карточку за удар сзади по ноге. Десять карточек в сегодняшнем матче уже

90 мин Четыре минуты добавил арбитр. "МЮ" проигрывает на своем поле со счетом 0:2, играет в меньшинстве и потерял Поля Погба на ответную игру...

89 мин УДАЛЕНИЕ! Поль Погба получил вторую желтую карточку за фол на Дани Алвесе

87 мин Эррера сфолил и получил желтую карточку, стандарт для "ПСЖ". Уже 8 предупреждений раздал арбитр в сегодняшнем матче

84 мин Замена у "МЮ": вместо Рэшфорда вышел Ромелу Лукаку

81 мин Замена у "ПСЖ": Дагба вышел вместо Ди Марии

Повтор гола Килиана Мбаппе на 60-й минуте:

Повтор гола Кимпембе на 53-й минуте:

75 мин Процент владения мячом стал 42% – 58% в пользу "ПСЖ"

70 мин Эррера пробивает по воротам "ПСЖ" с линии штрафной – удар блокирован

64 мин Бернат пробивает по воротам "МЮ" – и снова вратарь спасает англичан. Много моментов у "ПСЖ", хозяева вынуждены бежать в атаку и рискуют пропустить еще

63 мин Мбаппе вышел один на один с вратарем "МЮ" Де Хеа, но не смог его переиграть: удар с острого угла парировал голкипер

62 мин Дани Алвес не по правилам остановил Поля Погба и получил желтую карточку, уже седьмую в матче

60 мин ГОООЛ! 0:2! Мбаппе удваивает преимущество французского клуба. Отличная передача от Анхеля Ди Марии и Мбаппе оставалось только подставить ногу

59 мин А вот и ответ от "МЮ". Эррера пробивает из-за пределов штрафной, мяч с отскоком от земли улетает мимо

56 мин Чудом счет не стал 2:0! Дани Алвес слета пробивает издали по воротам "МЮ", рикошет и мяч пролетает рядом со штангой!

53 мин ГОООЛ! 0:1. Преснель Кимпембе вколотил мяч в сетку ворот "МЮ" после навеса с правого фланга. Гости открыли счет, что дает им большое преимущество в двухматчевом противостоянии

53 мин Момент! Вбаппе головой пробивает в угол ворот "МЮ" после прострела с правого фланга! Вратарь англичан Де Хеа отбил

50 мин Линделеф в центре поля остановил Мбаппе, схватив форварда "ПСЖ" за футболку. Тут арбитр дает желтую карточку

48 мин Много столкновений в начале второго тайма, но арбитр, показавший пять "горчичников" в первом тайме, больше предупреждений не раздает

Начался второй тайм!

Замена у "МЮ" в перерыве: Хуан Мата вышел вместо Марсьяля

Первый тайм завершен! Пока 0:0, отдохнем 15 минут. А вот лучшие моменты первой половины игры:

45+4 мин Вынужденная замена: Алексис Санчес вышел вместо Джесси Лингарда, получившего повреждение

45+2 мин Дани Алвес пробил со стандарта над стенкой из футболистов "МЮ" и над перекладиной ворот

Две минуты добавил арбитр к первому тайму

45 мин Дракслер был сбит на подступах к штрафной "МЮ", гости получили перспективный стандарт

44 мин Бернат и Ди Мария накручивали соперников на левом фланге атаки "ПСЖ" и заработали угловой

43 мин Попытка дальнего удара от "МЮ" – мяч пролетел мимо ворот

42 мин Янг навесил с правого фланга – защитник "ПСЖ" выбил на угловой

40 мин Потолкались футболисты после того, как из-за толчка плечом от Эшли Янга игрок "ПСЖ" Ди Мария вылетел за пределы поля и врезался в ограждение

37 мин Моментище! Ди Мария выскочил один-на-один с вратарем "МЮ" и пробил несильно низом – де Хеа успел забрать мяч. Арбитр дал доиграть эпизод, и лишь после его окончания дал вой вердикт: "вне игры!"

Матич vs Ди Мария. Верховая борьба

34 мин Хуан Бернат грубо сыграл против капитана "МЮ" Эшли Янга и получил очередную в сегодняшнем матче желтую карточку

31 мин Ди Мария навесил со стандарта в штрафную "МЮ", англичане выбили мяч и разрядили ситуацию у своих ворот. В параллельном матче "Рома" – "Порту" счет также не открыт

30 мин Эшли Янг сбил Мбаппе, который рвался к воротам, и получил предупреждение. 2:2 по карточкам, а сыграно всего полчаса

28 мин Моментище! Мбаппе выскочил на свидание с вратарем "МЮ" и пробил мимо ворот! Возможно, в момент передачи был офсайд, но арбитр принял решение не свистеть – все равно есть система видеоповторов

26 мин Поль Погба получил желтую карточку за фол на чужой половине поля. 1:2 по предупреждениям уже

24 мин Перспективная контратака "МЮ" оборвалась после неточного паса Лингарда, который отдал "в спину" партнеру и тот не успел обработать мяч

23 мин Половина первого тайма позади, счет не открыт, владение мячом – 53% против 47% в пользу "МЮ"

"Я не виноват!". Джесси Лингард vs Преснель Кимпембе

19 мин Вторая желтая карточка в пассиве французского клуба – в этот раз Дракслер сфолил в центре поля

18 мин Эшли Янг опасно навесил с правого фланга, Лингард готов был пробивать в падении, но в последний момент удачно в защите сыграл игрок "ПСЖ" и "снял" мяч

16 мин Поль Погба прошел по правому флангу, обыграл защитника и прострелил вдоль вратарской – Буффон забрал мяч

11 мин Кимпембе ("ПСЖ") получил первую в матче желтую карточку после того, как с фолом остановил контратаку "МЮ" в центре поля

10 мин Дани Алвес падает в штрафной "МЮ", но арбитр даже не обратил внимание

9 мин Первый угловой у "МЮ": подача и арбитр фиксирует нарушение правил в атаке

8 мин Рэшфорд с острого угла решился на удар в ближнюю "девятку" – Буффон выбил на угловой

6 мин Первый удар по воротам! Анхель Ди Мария пробивает из-за пределов штрафной – мимо

5 мин Футболисты "МЮ" играют первым номером, гости не могут зацепиться за мяч. Хороших моментов у ворот пока нет

3 мин Лингард опередил соперника и мчался к чужой штрафной, но его сбили с ног с фолом. Первый стандарт для "МЮ", до ворот очень далеко. Верховая подача в штрафную к удару не привела

1 мин В активнейший прессинг вступили футболисты "МЮ" на старте матча, не дают пока гостям выйти из своей половины поля

Матч начался! Футболисты "ПСЖ" развели с центра поля

Минута молчания в память о погибшем в авиакатастрофе Эмилиано Сале. Самолет с футболистом разбился над Ла-Маншем во время перелета из Франции в Уэльс

21:57 Гимн Лиги чемпионов звучит на "Олд Траффорд". Через несколько минут начнется матч

5 минут до матча. Команды выходят на поле. А мы напомним все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

30 минут до матча. После длительного перерыва болельщики очень ждут возвращение большого футбола. Смотреть матч "МЮ" – "ПСЖ" на территории Украины можно на канале "Футбол 1" и на сайте oll.tv.

40 минут до матча. Тщательный осмотр болельщиков на входе на стадион "Олд Траффорд" в Манчестере:

Стартовые составы команд:

"МЮ": 1. де Хеа, 2. Линделеф, 3. Байи, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Янг Э., 21. Эррера, 31. Матич, 10. Рэшфорд, 11. Марсьяль А., 14. Лингард

Запасные: 22. Ромеро, 4. Джонс Ф., 20. Далот, 8. Мата, 17. Фред, 7. Санчес А., 9. Лукаку Р.

"ПСЖ": 30. Буффон, 3. Кимпембе, 4. Керер, 5. Маркиньос, 32. Дани Алвес, 2. Силва Т., 6. Верратти, 11. Ди Мария, 14. Бернат, 23. Дракслер, 7. Мбаппе

Запасные: 16. Ареола, 4. Курзава, 34. Дагба, 8. Паредес Л., 24. Нкунку, 35. Диаби, 17. Чупо-Мотинг

Параллельно проходит онлайн матча "Рома" – "Порту".

Как изменились котировки букмекеров на матч "МЮ" – "ПСЖ". В этой паре 1/8 финала Лиги чемпионов расстановка сил поменялась больше всего – почти на 41%! За два месяца парижане потеряли статус безусловного фаворита. Виновники метаморфозы – травмопад в "ПСЖ" и новый коуч "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер. Он развеял атмосферу, которой наполнял клуб Моуриньо. Португалец жаловался на все что можно, а Сульшер, отлучаясь домой в Норвегию, привозит всем работникам клуба шоколадки. Добился, чтобы с ним работал Майк Фелан, многолетний помощник Фергюсона. Самому сэру Алексу после матчей названивает. И продвигает атакующий футбол. 58 дней МЮ норвежца – без поражений.

Сразу после жеребьевки плей-офф ЛЧ котировки на проход были такими: 4.33 на "МЮ" и 1.20 на "ПСЖ", а сейчас, непосредственно перед игрой, они стали 2.20 – 1.61.

Анонс матча "МЮ" – "ПСЖ"

Сегодня пройдут первые в этом году матчи еврокубков – две игры 1/8 финала Лиги чемпионов. Один из самых интересных поединков стадии состоится в Манчестере, где непобедимые при Оле-Гуннаре Сульшере "манкунианцы" встретятся с богатыми и амбициозными парижанами. "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен" впервые сыграют между собой официальный матч. "Красные дьяволы" на "Олд Траффорд" не проигрывают французским командам 13 еврокубковых встреч. Парижане в групповом раунде нынешнего турнира уже встречались с англичанами, уступив "Ливерпулю" в гостях (2:3) и обыграв их дома (2:1). Они же стали самой результативной командой предыдущего этапа (17 голов).

Но перед встречей с МЮ самая сильная линия ПСЖ – атакующая – понесла большие потери – сначала у Неймара диагностировали перелом пятой плюсневой кости, а уже накануне выезда в Манчестер повредил бедро Кавани. Также под вопросом участие Верратти. Обе игры, вероятнее всего, пропустит Менье. Последние три матча на внутренней арене дались команде Тухеля непросто – тут и первое поражение в Лиге 1 от "Лиона" (1:2), и победа только в овертайме над низшелиговым "Виллефраншем" (3:0) в Кубке Франции, и минимальная победа над "Бордо", благодаря голу с пенальти (1:0). В лазарете "красных дьяволов" находятся Рохо, Валенсия и Дармиан, без которых команда играть уже привыкла.

Для Оле-Гуннара Сульшера этот матч будет тренерским дебютом в Лиге чемпионов. После того как он заменил Жозе Моуриньо во главе МЮ команда ни разу не проиграла в 11 матчах (10 побед). Норвежец высоко оценивает конкурента: "ПСЖ – один из сильнейших соперников, который мог нам выпасть. Их атака, наверное, самая сильная за пределами Манчестера. В каждой линии у них собраны футболисты топ-уровня. А Тухель – отличный тактик. Он может менять схемы, поэтому невозможно подготовиться к какой-то одной". МЮ последний раз выходил в четвертьфинал ЛЧ 5 лет назад, а ПСЖ – 3.

Тренировка футболистов "ПСЖ" накануне матча:





















Тренировка футболистов "МЮ" накануне матча:

















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