Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Монако"

Также своим голом отметился и Неймар

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Встреча состоялась на стадионе "Луи II" в Монако и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

Читайте также: Форвард, повздоривший с Неймаром, придумал ему специальный подарок для "чайников"

На 24-й минуте счет в матче открыл нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Монако", который успешно реализовал форвард парижан Неймар. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник "ПСЖ" Пабло Сарабия забил третий гол. На 87-й минуте единственный гол "Монако" забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. В концовке встречи Мбаппе оформил дубль.

Реклама

Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако". В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

У главной звезды клуба Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с бразильцем впервые в карьере.

Смотрите, как "ПСЖ" громит своих соперников в Кубке Франции:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама