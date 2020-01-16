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Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Монако"

16 января, 08:43

Также своим голом отметился и Неймар

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В матче 15-го тура французской Лиги 1 "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Встреча состоялась на стадионе "Луи II" в Монако и завершилась победой гостей со счетом 4:1.

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На 24-й минуте счет в матче открыл нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе. В компенсированное время первого тайма главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота "Монако", который успешно реализовал форвард парижан Неймар. Во втором тайме, на 72-й минуте, полузащитник "ПСЖ" Пабло Сарабия забил третий гол. На 87-й минуте единственный гол "Монако" забил хавбек Тьемуэ Бакайоко. В концовке встречи Мбаппе оформил дубль.

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Мбаппе перешел в "ПСЖ" летом 2017 года из "Монако". В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 14 матчей, в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи.

У главной звезды клуба Неймара идут не очень гладко. Рекордсмен по сумме трансфера Неймар стремительно теряет в цене. Такое случилось с бразильцем впервые в карьере.

Смотрите, как "ПСЖ" громит своих соперников в Кубке Франции:

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псж Килиан Мбаппе Монако

Источник: Сегодня|Спорт

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