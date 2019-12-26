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Форвард, повздоривший с Неймаром, придумал ему специальный подарок для "чайников"

26 декабря, 11:26

По мнению нападающего "Монпелье", бразильскому нападающему "ПСЖ" не помешает подтянуть уважение

Неймар и Делор

Неймар и Делор / Фото: Getty Images

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Форвард "Монпелье" Анди Делор рассказал о том, какой рождественский подарок сделал бы нападающему "ПСЖ" Неймару. "Нет, у него достаточно денег, ему не нужен подарок. Ну ладно. Просто по приколу, я бы купил ему книгу "Уважение для чайников", – заявил Делор.

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Отметим, что нападающий "ПСЖ" Неймар повздорил с форвардом "Монпелье" Анди Делором после недавней встречи команд в чемпионате Франции. Парижане в той игре совершили камбэк – проигрывая до 74-й минуты 0:1, в итоге победили 3:1. Неймар забил сам, а также помог отличиться Мбаппе и Икарди.

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Однако после матча "Монпелье" – "ПСЖ" (1:3) Неймар повздорил с Анди Делором в подтрибунном помещении. На записи инцидента слышно, как нападающий "Монпелье" обвиняет бразильца в недостатке уважения. Игроки разговаривали на повышенных тонах.

"Та история вызвала много шума, но теперь все кончено. В этом не было ничего противного", – говорит сейчас нападающий "Монпелье"

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чемпионат Франции псж Неймар Монпелье Анди Делор

Источник: Сегодня|Спорт

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