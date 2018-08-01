Два бразильских футболиста стали игроками "Ворсклы"

Полтавская "Ворскла" с прицелом на участие в групповом этапе Лиги Европы усилила свой состав. С полтавчанами контракт подписали два молодых бразильских игрока.

23-летний защитник Артур из клуба "Интернасиональ" (Порту-Алегри) призван закрыть позицию левого защитника, а 21-летний форвард Карека из "Гремио" будет проявить свои лучшие навыки в атаке нового клуба.

Контракт защитника, который перешел в "Ворсклы" на правах свободного агента, рассчитан до конца 2020-го года, а форвард на правах аренды будет выступать в Полтаве минимум один сезон.

Интересно, что последний раз представители Бразилии появлялись в Полтаве 15 лет назад. В команде под руководством Андрея Баля тогда играли защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.

Сегодня мы рассказывали о том, что на работу в киевское "Динамо" перешел экс-полузащитник клуба Александр Заваров. Он будет трудиться в селекционной службе клуба.