Два бразильских футболиста стали игроками "Ворсклы"

Сегодня, 14:32

Полтавчане усилились защитником и нападающим

Полтавские новички. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Полтавские новички. Фото ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" с прицелом на участие в групповом этапе Лиги Европы усилила свой состав. С полтавчанами контракт подписали два молодых бразильских игрока.

23-летний защитник Артур из клуба "Интернасиональ" (Порту-Алегри) призван закрыть позицию левого защитника, а 21-летний форвард Карека из "Гремио" будет проявить свои лучшие навыки в атаке нового клуба.

Контракт защитника, который перешел в "Ворсклы" на правах свободного агента, рассчитан до конца 2020-го года, а форвард на правах аренды будет выступать в Полтаве минимум один сезон.

Интересно, что последний раз представители Бразилии появлялись в Полтаве 15 лет назад. В команде под руководством Андрея Баля тогда играли защитник Фабио Перейра и нападающий Карлос Эстебан Фронтини.

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футбол, Ворскла Полтава

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Источник:

Официальный сайт ФК "Ворскла"

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