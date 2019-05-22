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Два друга Зинченко попали в десятку самых быстрых игроков АПЛ. Но лучшим стал защитник из "МЮ"

22 мая, 13:34

21-летний Фосу-Менса развил скорость 35,32 км/час

Фосу-Менса против Зинченко
Фосу-Менса против Зинченко. Фото: Getty Images

Авторитетный ресурс Opta Sports опубликовал список десяти самых быстрых игроков английской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона. В нем не оказалось украинца Александра Зинченко, зато нашлось место сразу двоим его одноклубникам. А лидером стал 21-летний защитник "Манчестер Юнайтед" Тимоти Фосу-Менса, который выступает за "Фулхэм" на правах аренды. Он сумел развить скорость 35,32 км/час.

10 самых быстрых игроков АПЛ

  • Тимоти Фосу-Менса ("МЮ") – 35,32 км/час 
  • Кайл Уокер ("МанСити") - 35,27 км/час  
  • Рубен Винагре ("Вулверхэмптон") - 35,20 км/час 
  • Лерой Сане ("МанСити") - 35,18 км/час 
  • Деандре Йедлин ("Ньюкасл") - 35,17 км/час 
  • Жерар Деулофеу ("Уотфорд") - 35,13 км/час 
  • Фелипе Андерсон ("Вест Хэм") - 35,11 км/час 
  • Дивок Ориги ("Ливерпуль") - 35,04 км/час 
  • Серхио Рико (вратарь, "Фулхэм") - 35,01 км/час  
  • Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас") - 34,96 км/час 

Как мы сообщали ранее, 33-летний Антонио Валенсия показал феноменальную скорость. Эквадорец, с которым не захотел продлевать контракт "МанЮнайтед", выложил видео, на котором он соревнуется с мотоциклом на пляже и обгоняет его.

Также мы писали, что английский "Челси" проиграл суд бывшему тренеру. Итальянцу Антонио Конте, который был уволен из-за разногласий с руководством клуба, должны выплатить 9 миллионов фунтов.

Обзор чемпионского матча "МанСити" с "Брайтоном":

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Тег чемпионат Англии, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити

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Сегодня|Спорт

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