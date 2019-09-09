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Два дубля и рекорд Серхио Рамоса: обзор разгромной победы испанцев над Фарерами в отборе Евро-2020

9 сентября, 06:56

Уже в октябре "Фурия Роха" должна оформить путевку в финальную часть чемпионата Европы

Сборная Испании сделала еще один шаг навстречу Евро-2020. В Хихоне на стадионе "Эль Молинон" "Фурия Роха" разгромила Фареры со счетом 4:0. У хозяев по два мяча в свой актив записали бывший форвард "Валенсии" Пако Алькасар и нынешний нападающий "летучих мышей" Родриго, для которого этот дубль стал первым в составе национальной команды.

Таким образом испанцы выиграли шестой кряду матч этого отбора и, скорее всего, уже в октябре оформят досрочную путевку в финальную часть Евро-2020.

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Отметим, что матч с Фарерами стал для защитника "Реала" Серхио Рамоса 167-м в составе сборной Испании. По этому показателю он повторил рекорд знаменитого Икера Касильяса. А уже через месяц 33-летний Рамос может стать единоличным рекордсменом - 12 октября его сборная на выезде сыграет с Норвегией.

Испания - Фареры – 4:0
Голы: Родриго (13), Родриго (50), Алькасер (89), Алькасер (90+3)
Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос (Нуньес, 84), Эрмосо, Гайя – Алькантара, Родри, Парехо – Сусо (Сарабия, 68), Родриго, Оярсабаль (Алькасер, 61)
Фареры: Нильсен – Ватнхамар, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон (Эриксен, 55), Давидсен – Эдмундссон (Барталсстову, 66), Б.Ольсен, Ханссон, Бьярталид – К.Ольсен (Эгилссон, 87)
Предупреждения: Рамос, Алькантара

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Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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Сборная Фарерских островов сборная Испании Евро-2020 Серхио Рамос

Источник: Сегодня|Спорт

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