Привет, Евро-2020! Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой

Для выхода в финальную часть команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5

Сборная Украины / Фото: Reuters

Андрею Шевченко – рукой подать до выхода в финальную часть Евро-2020 после того, как сборная Украины обыграла в субботу Литву со счетом 3:0, а Португалия с Криштиану Роналду одолела на выезде Сербию – 4:2.

В пяти матчах отбора украинцы набрали 13 очков и теперь лишь сумасшедший нефарт может оставить нас за бортом финальной части чемпионата Европы. Другими словами, украинцам проще выйти на Евро-2020, чем не выйти. Когда еще мы могли мечтать о подобных раскладах!

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Обзор матча Сербия – Португалия (2:4)

Напрямую на Евро-2020 проходят по две лучшие команды из 10 отборочных групп. Чтобы уже этой осенью забронировать билет на Евро-2020, сборной Украины нужно сделать следующее:

Первое – в своем следующем матче, 11 октября, Украине надо обыграть в Харькове сборную Литвы

А после этого украинцы могут даже позволить себе проиграть два оставшихся поединка – в Киеве с Португалией и на выезде с Сербией. Главное – не проиграть при этом сербам крупнее, чем мы сами обыграли их в июне на "Арене-Львов". Напомним, в том матче мы разгромили балканцев со счетом 5:0.

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Если же даже случится невообразимое и сборная Украины окажется за пределами ТОП-2 своей отборочной группы, то она сохранит за собой шанс пробиться на Евро-2020 через Лигу наций – плей-офф среди победителей групп этого турнира за пропуск на ЧЕ-2020 состоится в марте следующего года.

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Надо помнить, что запасной вариант в виде прохождения на Евро-2020 через Лигу наций есть и у сборной Сербии. Скорее всего, балканцы сделают ставку именно на него и вряд ли будут рвать жили в оставшихся матчах нашей отборочной группы, где им уже практически ничего не светит.

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Турнирная таблица в группе В

(на Евро-2020 выходят двое лучших из группы)

При равенстве очков в группе учитываются личные встречи

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Расписание оставшихся матчей группы В

10 сентября

Литва – Португалия

Люксембург – Сербия

11 октября

Украина – Литва

Португалия – Люксембург

14 октября

Украина – Португалия

Литва – Сербия

14 ноября

Португалия – Литва

Сербия – Люксембург

17 ноября

Сербия – Украина

Люксембург – Португалия

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва - Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны - они отдают предпочтение Марлосу.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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