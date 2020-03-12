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Два европейских ТОП-чемпионата отменены на неопределенный срок

12 марта, 20:01

Максим Перепелица

В Португалии и Нидерландах не будут проводить внутренние матчи

В Нидерландах до 31 марта приостановлен чемпионат страны по футболу. Матчи следующего тура Эредивизи должны были пройти 13–15 марта. Число случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 614, пять человек скончались. Также, португальская футбольная федерация из-за коронавируса приостановила все футбольные и мини-футбольные соревнования, проводимые под ее эгидой. Решение о приостановке национальных турниров в Португалии вступит в силу 13 марта и будет действовать до неопределенного времени.

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Отметим, что всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

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Кстати, рассматривается решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

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чемпионат Португалии чемпионат Голландии коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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